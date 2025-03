Felipe Sanches chega a Franciacorta para disputar a quarta rodada do WSK Master Series

Após brilhar no South Garda Karting, em Lonato, o piloto brasileiro Felipe Sanches (Equipe Energy Corse / ITB / Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol) está pronto para mais um desafio na Itália. Ele chegou a Franciacorta, região localizada na Lombardia, no norte italiano, para a quarta rodada do WSK Master Series, competição que reúne alguns dos melhores kartistas do mundo. Na etapa anterior, Felipe chamou a atenção pelas inúmeras ultrapassagens e pela evolução constante ao longo da competição. Agora, ainda mais preparado, ele busca repetir o bom desempenho ao lado de sua equipe, a Energy Corse, na categoria OKN Júnior.

“Estou muito animado com essa nova etapa em Franciacorta. A preparação foi intensa, e a equipe Energy Corse tem feito um trabalho incrível para que eu chegue em condições ideais. Aprendi muito nas etapas anteriores e estou confiante para buscar um resultado ainda melhor aqui”, afirmou Felipe.

Nesta temporada de 2025, o piloto brasileiro decidiu focar nas competições italianas, consideradas as mais competitivas do cenário mundial de kartismo. A decisão foi tomada após um alinhamento estratégico com sua equipe e também pelo bom desempenho que teve em sua primeira experiência internacional na Itália, em 2024. “Optar por focar nas competições italianas foi uma escolha natural. A competividade é alta, e isso me ajuda a evoluir como piloto. Ano passado foi um grande aprendizado, e agora estou ainda mais preparado para enfrentar esses desafios”, destacou Felipe.

Na categoria OKN Júnior, Felipe tem mostrado grande evolução, aproveitando ao máximo a potência e a tecnologia do kart para acelerar seu desempenho. “A categoria OKN Júnior é muito desafiadora, mas estou gostando de cada momento. Aprendi a extrair o máximo do kart e tenho me sentido cada vez mais confortável com as exigências da categoria. Isso tem me ajudado a crescer como piloto”, comentou.

Os primeiros treinos da quarta rodada do WSK Master Series começaram na quarta-feira (5) e seguem nesta quinta-feira (6). As provas eliminatórias estão programadas para sexta-feira (7) e sábado (8), enquanto a pré-final e a final serão disputadas no domingo (9). Felipe Sanches está determinado a mostrar todo o seu potencial e brigar por um lugar de destaque no pódio.

“Sabemos que a competição será dura, mas estou focado e confiante. A equipe está afinada, e eu vou dar o meu melhor em cada sessão. Quero terminar essa etapa com um resultado positivo e continuar evoluindo ao longo da temporada”, completou o piloto.