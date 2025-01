Felipe Sanches inicia trajetória na Itália com a Energy Corse na temporada 2025

O início de um novo ano no kartismo sempre traz expectativas, desafios e a promessa de superação. Para o talentoso piloto paulista Felipe Sanches (Equipe Energy Corse / ITB / Sanches e Sabioni Sociedade de Advogados / Andrea Sanches Semijoias / Fazenda Pôr do Sol), 2025 será um capítulo especial em sua trajetória. Após conquistar títulos e pódios de destaque, Felipe se prepara para uma temporada repleta de novidades: ele correrá exclusivamente na Itália, competindo na WSK pela renomada equipe Energy Corse.

A mudança marca uma nova fase na carreira do piloto, que agora enfrentará a categoria OKN Júnior após se despedir da Júnior Menor. A Energy Corse não é uma desconhecida para Felipe. Em outubro de 2024, ele já havia demonstrado seu potencial ao competir no prestigiado Trofeo Delle Industrie, no Kartódromo South Garda, em Lonato, onde alcançou resultados expressivos e deixou claro que está pronto para voos ainda mais altos.

“Estou muito confiante de que esta temporada será um grande desafio e uma oportunidade para crescer ainda mais no kart. Decidir focar apenas nas competições na Itália foi uma escolha muito pensada e estudada. Agora, é hora de abraçar essa nova etapa com tudo”, compartilhou Felipe, entusiasmado com o que está por vir.

Gratidão e homenagem: James Ricci e Beto Zanini

A trajetória de Felipe no kartismo foi marcada pela parceria de longa data com James Ricci, chefe da equipe James Racing e mentor do piloto. Desde os primeiros passos no esporte, James foi um pilar fundamental no desenvolvimento e nas conquistas de Felipe. “Deixo meu até logo ao James e a toda Equipe James Motores Racing com um sentimento imenso de gratidão. Tudo o que construímos juntos me deixa seguro e preparado para encarar os novos desafios com sabedoria e determinação”, afirmou o piloto.

A preparação para essa nova jornada contou com a dedicação e expertise do telemetrista Beto Zanini, figura que auxiliou no planejamento de Felipe na Europa. Sua recente partida deixou uma grande lacuna no kartismo brasileiro e no coração de todos que o conheciam. “Beto estava nos orientando com maestria nessa jornada. Sua perda foi sentida por todos nós, e agora seguimos honrando sua memória e carregando-o em nossos corações”, comentou Vander Sanches, pai de Felipe.

2025: um ano de desafios e conquistas

Com a Energy Corse, Felipe Sanches não apenas busca resultados expressivos nas pistas italianas, mas também consolida sua presença no cenário internacional do kartismo. A temporada promete ser um marco em sua carreira, repleta de aprendizado, superação e, claro, muita velocidade.