Bernardo Tambasco tem novo desafio pela frente na Copa São Paulo Light de Kart

A Copa São Paulo Light de Kart volta a movimentar o cenário nacional do automobilismo neste fim de semana, com a segunda etapa da temporada sendo disputada no traçado de Interlagos, em São Paulo. O evento promete emoção e disputas acirradas, especialmente na categoria OKN Júnior, na qual o piloto mineiro Bernardo Tambasco (Lider Drive / Grupo Lider / Mira Incorporações / GRacing / Equipes: Car Racing-SP e JNA-MG) já deixou sua marca na abertura da competição.

Bernardo, que estreou com um sólido terceiro lugar no pódio da primeira etapa, chega a Interlagos com o objetivo claro de garantir mais um resultado expressivo.Tambasco, que vem se destacando no kartismo nacional, sabe que cada ponto é crucial para se manter na briga pelas melhores posições da categoria. Sua determinação e preparo são visíveis, e ele não esconde a ambição de subir ainda mais degraus no campeonato.

“Foi uma boa estreia, na primeira etapa, mas quero continuar assim e melhorar a cada corrida.” disse Bernardo.

As duas corridas da Copa São Paulo Light estão marcadas para o sábado (15), com as baterias da OKN Júnior ocorrendo pela manhã. Bernardo Tambasco já está focado no desafio e aproveita os treinos livres, que acontecem até esta quinta-feira (13), para ajustar os últimos detalhes do seu kart. Na sexta-feira (14), a programação inclui mais dois treinos oficiais e a tomada de tempo, que definirá as posições no grid de largada.

“Vai ser uma prova difícil, porque a competição é forte, mas estou bem preparado e confiante”, completou o piloto, numa postura que reflete a maturidade de quem sabe que o sucesso no automobilismo exige dedicação, trabalho e evolução constante.

Para os fãs, familiares e amigos de Bernardo, a FAtv Live, canal oficial da Federação de Automobilismo no YouTube, será a oportunidade perfeita para acompanhar as provas. A transmissão ao vivo permite que todos torçam pelo piloto mineiro, mesmo à distância, enquanto ele busca mais um resultado expressivo em Interlagos.

Com talento, preparação e apoio, Bernardo Tambasco segue escrevendo sua história no kartismo nacional. A segunda etapa da Copa São Paulo Light promete ser mais um capítulo emocionante na trajetória do piloto, que não mede esforços para conquistar seu espaço entre os melhores.