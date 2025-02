Bernardo Tambasco faz excelente estreia na OKN Júnior e sobe ao pódio no Paulista Light

A temporada 2025 da Copa São Paulo Light, a mais prestigiada competição regional de kart do Brasil, começou com tudo neste fim de semana no kartódromo Ayrton Senna, em Interlagos. Entre os destaques, o mineiro Bernardo Tambasco (Lider Drive / Grupo Lider / Mira Incorporações / GRacing / Equipes: Car Racing-SP e JNA-MG) mostrou que veio para brigar no topo. Representando Minas Gerais, ele conquistou o terceiro lugar no pódio da categoria OKN Júnior, uma das mais concorridas do evento, com 28 karts em disputa.

Tambasco já chegou chamando a atenção na sexta-feira (7), durante o treino de classificação. Com um tempo de 50s106, ficando apenas a 0.019s do pole position, ele garantiu um lugar na primeira fila, largando em segundo para a primeira corrida do sábado (8). A performance nos treinos foi só um aperitivo do que estava por vir.

KMCom/Tartalho Photografia

Disputa acirrada nas corridas

Na primeira corrida, Bernardo deu um show. Largou bem, assumiu a liderança e manteve-se na briga pelo topo durante toda a prova. A disputa foi acirrada, com trocas de posição constantes, mas o piloto mineiro assegurou seu lugar e cruzou a linha de chegada em segundo, mostrando consistência e habilidade.

A segunda corrida foi ainda mais emocionante. Largando em terceiro, Bernardo se manteve na briga pela liderança até que um acidente na pista forçou a neutralização da prova, com os karts dando voltas em baixa velocidade, em um sistema semelhante ao Virtual Safety Car da Fórmula 1. Na relargada, o mineiro foi para cima, assumiu a ponta na sétima volta, mas enfrentou uma disputa intensa na sequência, terminando a prova em sexto.

Pódio e planos para o futuro

Com os resultados das duas corridas somados, Bernardo Tambasco garantiu o terceiro lugar no pódio da categoria OKN Júnior, um ótimo começo para a temporada. “Foi um final de semana muito intenso, com muitas disputas e momentos de adrenalina. Liderar as corridas foi incrível, mas o mais importante foi conseguir subir ao pódio. Estou muito feliz com esse resultado”, comemorou o piloto.

KMCom/Tartalho Photografia

Bernardo também falou sobre os desafios das provas: “A primeira corrida foi bem difícil, com muita briga por posição. Na segunda, a neutralização atrapalhou um pouco o ritmo, mas consegui me recuperar e lutar até o final. Felizmente ninguém se machucou sério no acidente. O importante é que deu tudo certo no final”, disse, com um sorriso no rosto.

Com esse resultado, o piloto mineiro já mira a próxima etapa da Copa São Paulo Light, que acontece no dia 15 de março, novamente no kartódromo de Interlagos. Bernardo Tambasco mostrou que tem talento e determinação para brigar pelo título nesta temporada e Minas Gerais tem um representante de peso no mundo do kart!