Feiras de artesanato impulsionam economia criativa em todas as regiões de SP

A Prefeitura promove, em fevereiro, as feiras de artesanato do programa Mãos e Mentes Paulistanas. Com eventos espalhados por todas as regiões da cidade, a ação busca fortalecer o trabalho de artesãos locais, oferecendo espaços para comercialização de produtos autorais e incentivando a economia criativa.

O programa, que celebrou no fim de janeiro a marca de mais 8.500 credenciados, estará em 17 pontos em todas as regiões da cidade. As feiras oferecem uma variedade de produtos únicos, que vão dos tradicionais bordados e crochês a itens de decoração, moda e acessórios.

A economia criativa, da qual o artesanato é um dos pilares, já emprega 7,4 milhões de trabalhadores no Brasil, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outro levantamento aponta que o setor deve gerar um milhão de novos empregos até 2030, elevando sua participação no PIB nacional. Os números reforçam a importância de iniciativas como as feiras, que impulsionam a geração de renda para milhares de famílias, além de contribuir para o fortalecimento da cultura local e o desenvolvimento econômico sustentável.

Talento e criatividade

Pensando em revitalizar e trazer novas oportunidades ao centro da cidade, as feiras do programa ocupam de segunda a sexta-feira quatro praças icônicas de São Paulo: da Sé, do Patriarca, Antônio Prado e Ramos de Azevedo. Aos finais de semana, outras duas feiras completam o roteiro no Parque Buenos Aires e no Bairro da Liberdade, no Viaduto Cidade de Osaka.

Na Zona Norte, as feiras acontecem durante a semana em frente à estação Santana do Metrô, além das feiras no Sacolão da Freguesia do Ó, Largo do Clipper e nos parques Anhanguera e Toronto.

O público pode encontrar ações do programa no Mercadão das Flores e no Parque Jardim das Perdizes, na Zona Oeste. Na região Sul as feiras acontecem nos parques Severo Gomes e Cordeiro – Martin Luther King.

Por fim, a Zona Leste recebe os artesãos e manualistas do Mãos e Mentes no Mercadão Municipal de São Miguel Paulista, Mercado Municipal da Penha e Parque do Carmo.

“As feiras do Mãos e Mentes Paulistanas são uma vitrine do talento e da criatividade dos nossos artesãos. Além de fortalecer a economia criativa, essas ações levam cultura, inovação e renda para todas as regiões da cidade. É uma alegria ver tantos talentos tendo a oportunidade de mostrar seu trabalho e conquistar espaço no mercado. Estamos construindo uma São Paulo que valoriza sua produção local e incentiva o empreendedorismo manual”, declara o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.

Com opções inovadoras e criativas, os produtos refletem a rica diversidade cultural da cidade, incluindo técnicas e estilos que variam entre artesãos de diferentes origens e tradições. As feiras de artesanato da Prefeitura são uma ótima oportunidade para encontrar presentes diferenciados, além de um passeio agradável para aproveitar os parques e praças da cidade.

Sobre o Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, conta com um programa de apoio ao setor de artesanato e manualidades da capital, o Mãos e Mentes Paulistanas.

Lançada em 2019, a iniciativa tem como objetivo a melhoria da atividade econômica e social de empreendedores artesanais da cidade. O programa promove diversas atividades que buscam desenvolver o setor de artesanato e manualidades, além de estimular a inclusão produtiva, o acesso ao mercado e a geração de renda dos trabalhadores manuais.

O Mãos e Mentes atua por três eixos principais, como o cadastramento municipal de empreendedores do setor; a promoção de cursos de capacitação empreendedora; e o acesso ao mercado e participação em eventos. Para utilizar os serviços e recursos oferecidos, é necessário estar credenciado no programa. Os interessados em se inscrever no programa podem fazer pelo link.

Serviço

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Datas do evento: de 03 a 07, 10 a 14 e 17 a 21 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Datas do evento: de 10 a 14 e 17 a 21 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Datas do evento: de 03 a 07 e 17 a 21 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Praça da Sé

Datas do evento: de 03 a 07 e 17 a 21 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça da Sé – Sé

Feira de Artesanato Bairro da Liberdade

Datas do evento: 02, 09, 16 e 23 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Rua Galvão Bueno (em cima do Viaduto Cidade de Osaka) – Centro

Feira Parque Buenos Aires

Datas do evento: 02, 09, e 23 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Av. Angélica, 1500 – Higienópolis

Feira de Artesanato Bairro de Santana

Datas do evento: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Bairro de Santana

Endereço: Cruzamento da Avenida Cruzeiro do Sul com a Rua Leite de Morais (ao lado da estação Santana do metrô)

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Datas do evento: 15 e 16 e 22 e 23 de fevereiro

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Datas do evento: 07 e 21 de fevereiro

Horário: 11h às 17h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Parque Anhanguera

Datas do evento: 02 e 16 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Anhanguera

Endereço: Avenida Fortunata Tadiello Natucci, 1000 – Antiga, Estr. de Perus

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Datas do evento: 08 e 22 de fevereiro

Horário: 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Datas do evento: 02, 09, 16 e 23 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feira de Artesanato Mercado Municipal da Penha

Datas do evento: 01 e 02, 08 e 09, 15 e 16 de fevereiro

Horário: 10h às 19h aos sábados e das 09h às 13h aos domingos

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Av. Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Datas do evento: 02 e 16 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Avenida Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira de Artesanato Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Datas do evento: 03 a 08, 10 a 15, 17 a 22 de fevereiro

Horário: 10h às 17h

Local: Mercado Municipal de São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária

Feira de Artesanato Parque Severo Gomes

Data do evento: 02 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Severo Gomes

Endereço: Rua Pires de Oliveira, 356 – Granja Julieta

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Datas do evento: 02, 09, 16 e 23 de fevereiro

Horário: 10h às 16h

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre