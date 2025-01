Artesãos do Mãos e Mentes Paulistanas marcam presença em feiras de design e decoração

No início de fevereiro, o cenário do design e decoração no Brasil será intensamente agitado com a realização da ABUP 2025, programada para os dias 2 a 5, e da ABCasa Fair, que ocorrerá entre 9 e 12 do mesmo mês. O programa Mãos e Mentes Paulistanas, uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo voltada para o fortalecimento do setor de artesanato e manualidades, estará representado em ambos os eventos com a participação de artesãos selecionados.

Através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a Prefeitura fez uma curadoria rigorosa, escolhendo 12 empreendedores para a ABUP e mais cinco para a ABCasa Fair. Esses artesãos terão a oportunidade ímpar de expor suas criações a um público especializado, predominantemente formado por empresários do setor de design e decoração, possibilitando ainda a realização de vendas diretas.

Rodrigo Goulart, secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, enfatizou a relevância dessa participação: “A presença dos artesãos do programa Mãos e Mentes Paulistanas em eventos como a ABUP e a ABCasa Fair representa um marco significativo para o setor artesanal da nossa cidade. Essas feiras oferecem oportunidades valiosas para nossos empreendedores mostrarem suas criações ao mercado, ampliando a visibilidade dos talentos locais e fortalecendo seus negócios”.

Os estandes do programa Mãos e Mentes Paulistanas apresentarão uma diversidade de produtos exclusivos, que vão desde itens de decoração até móveis, iluminação e presentes personalizados. Os visitantes poderão apreciar uma ampla gama de peças, incluindo quadros, vasos, aromatizantes, almofadas, canecas e artigos para festas.

O mercado brasileiro de design e decoração tem demonstrado um crescimento robusto, movimentando anualmente bilhões de reais. Dados da ABCasa indicam que o setor tem registrado um aumento constante de 6,1% desde 2019, com um faturamento superior a R$ 96 bilhões. Além disso, um estudo realizado pela KPMG prevê que o mercado de itens de design atinja R$ 22,5 bilhões neste ano.

Esse panorama positivo reforça a importância da participação dos artesãos do Mãos e Mentes Paulistanas em eventos como ABUP e ABCasa Fair, que servem como plataformas cruciais para networking, apresentação de tendências e promoção do crescimento dos negócios no segmento.

Sobre o Programa Mãos e Mentes Paulistanas

A Prefeitura de São Paulo implementa o programa Mãos e Mentes Paulistanas por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Lançado em 2019, este programa visa promover melhorias na atividade econômica e social dos empreendedores artesanais da cidade.

A iniciativa oferece uma variedade de atividades destinadas ao desenvolvimento do setor artesanal, promovendo inclusão produtiva e acesso ao mercado. O programa opera em três frentes principais: cadastro municipal dos empreendedores; capacitação empreendedora; e facilitação do acesso ao mercado através da participação em eventos.

Para usufruir dos serviços disponibilizados pelo programa, os interessados devem estar devidamente credenciados. Empreendedores manuais que desejam se juntar às ações do Mãos e Mentes Paulistanas podem realizar seu cadastro através do link disponível na plataforma oficial.

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo/SP