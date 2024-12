Programa Mãos e Mentes Paulistanas bate R$ 3 milhões em vendas de produtos artesanais

Iniciativa da Prefeitura de São Paulo, o programa Mãos e Mentes Paulistanas bateu R$3 milhões em vendas de produtos neste mês de dezembro, sendo R$ 2 milhões só nas feiras que ocorrem em diversas localidades da capital.

“O Mãos e Mentes iniciou em 2019 e é uma grande conquista para nós vermos o número de credenciados crescer cada vez mais, hoje são 8.200 artesãos participantes. Essas pessoas buscam gerar renda na cidade e aproveitar esta grande oportunidade para divulgar seus produtos. Nesse final de ano, a expectativa é que durante as feiras de dezembro esse valor aumente cada vez mais, com a divulgação dos pontos das feiras e pontos fixos“, comentou a secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Eunice Prudente.

Oficina

Na sexta-feira, 29 de novembro, ocorreu a oficina de natal com Marcelo Darghan, onde os artesãos puderam expandir seus conhecimentos, adquirir novas habilidades e gerar uma troca de experiências. Algumas das participantes comentaram sobre a oficina e as expectativas para vendas deste fim de ano.

Ana Vieira, 59 anos, vê neste fim de ano a oportunidade de aumentar suas vendas e comentou sobre o quão importante foi participar do workshop. “Eu amei a oficina! Poder aprender novos métodos é sempre bom, principalmente quando dá para agregar ao nosso portfólio. Eu trabalho com produtos para decoração e uma das minhas peças é a guirlanda. Utilizando matéria prima natural e sustentável. A técnica com feltro pode sim, agregar e diversificar. Trazendo um tema mais colorido e leve“, disse. Quanto ao lucro, Ana confirma o aumento da procura por seus artigos. “As vendas estão aumentando sim. Os clientes gostam de produtos artesanais, sustentáveis e exclusivos, principalmente porque tenho peças específicas para o natal. Trabalho com guirlandas, árvore da família, mini árvore de pinha, luminárias de garrafas temáticas, porta vela de casinha de madeira e mesa posta” reafirmou

Já Ana Maria Isabella, 71 anos, é uma das pioneiras do programa e comenta sobre as suas vendas. “É difícil concorrer no natal com tantas opções para serem compradas. O brasileiro ainda acha que um produto artesanal é uma coisinha baratinha, é uma lembrancinha. O comprador ainda acha que a pessoa iria preferir ganhar uma blusinha do que um bem artesanal. Por isso as ações do Mãos e Mentes são fundamentais para nós. Assim conseguimos impulsionar nosso negócio por meio do nosso talento”, declarou.

Espaços de vendas

O Mãos e Mentes conta com espaços de vendas situados em diversos pontos da cidade com uma enorme gama de produtos. São cerca de 700 vendedores, que estão presentes em 17 pontos de feiras, mas também em oito pontos de venda fixos, localizados no Mercadão das Flores e nos shoppings Center Norte, Metrô Itaquera, Center 3, Mais Shopping, Lar Center, Anália Franco e Frei Caneca.

Saiba onde adquirir artesanatos do Mãos e Mentes neste fim de ano:

Pontos fixos:

Quiosque no Mercadão das Flores

Quinta a Sábado, inclusive feriados

9h às 17h (Domingo não abre)

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Quiosque no Shopping Center Norte

Segunda a Sábado, das 10h às 22h

Domingos e Feriados, das 14h às 20h

Endereço: Av. Otto Baumgart, 245 – Vila Guilherme

Quiosque no Shopping Metrô Itaquera

Segunda a Sábado: das 10h às 22h

Domingos e Feriados: das 14h às 20h

Endereço: Av. José Pinheiro Borges, s/n – Itaquera

Quiosque no Shopping Lar Center

Segunda a Sábado: das 10h às 22h

Domingos e Feriados: das 14h às 20h

Endereço: Rua Otto Baumgart, 500 – Vl. Guilherme

Quiosque no Shopping Anália Franco

Segunda a sábado • 10h às 22h

Domingos e feriados • 14h às 20h

Endereço: Av. Regente Feijó, 1.739

Loja no Shopping Center 3

Segunda a Sábado: das 10h às 22h

Domingos e Feriados: das 14h às 20h

Endereço: Av. Paulista, 2.064 – Cerqueira César

Loja no Shopping Mais

Segunda a Sábado: das 10h às 22h

Domingos e feriados: das 14h às 20h

Endereço: Rua Amador Bueno, 229 – Santo Amaro

Loja no Shopping Frei Caneca

Segunda a Sábado: das 10h às 22h

Domingos: das 14h às 20h

Endereço: Rua Frei Caneca, 569 – Consolação

Feiras de Rua

Feira de Artesanato Sacolão Freguesia do Ó

Datas do evento: 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 16h (sábado) e das 10h às 14h (domingo)

Local: Sacolão Freguesia do Ó

Endereço: Avenida João Paulo I, 2107 – Jardim Maracanã

Feira de Artesanato Largo do Clipper

Datas do evento: 20 de dezembro

Horário: 11h às 18h

Local: Largo do Clipper

Endereço: Largo do Clipper – Vila Albertina

Feira de Artesanato Largo da Matriz – Parada de Natal

Datas do evento: 20 e 21, 22 e 23 de dezembro

Horário: 16h às 22h (sábado), 11h às 16h (domingo) e 14h às 19h (semana)

Local: Praça da Matriz da Freguesia do Ó

Endereço: Largo da Matriz de Nossa Senhora do Ó, 145 – Freguesia do Ó

Feira de Artesanato Bairro de Santana

Datas do Evento: 16 a 23 de dezembro

Horário: das 10h às 17h

Local: Santana

Endereço: Cruzamento Rua Leite Morais com Avenida Cruzeiro do Sul – Santana

Feira de Artesanato Mercadão das Flores

Datas do evento: 21 de dezembro

Horário: 09h às 17h

Local: Mercadão das Flores

Endereço: Rua Hayden, 105 – Vila Leopoldina

Feira de Artesanato Parque Jardim das Perdizes

Datas do evento: 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Jardim das Perdizes

Endereço: Passagem Quatro, s/n – Água Branca

Feira de Artesanato Parque do Carmo

Datas do evento: 21 e 22 de dezembro

Horário: das 10h às 17h

Local: Parque do Carmo

Endereço: Av. Afonso de Sampaio e Souza, 951 – Itaquera

Feira de Artesanato Mercado da Penha

Datas do evento: 16 a 24 de dezembro

Horário: 10h às 19h

Local: Mercado Municipal da Penha

Endereço: Avenida Gabriela Mistral, 160 – Penha de França

Feira de Artesanato Mercado de São Miguel Paulista

Datas do evento: 16 a 23 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Em frente ao Mercado Municipal São Miguel Paulista

Endereço: Avenida Marechal Tito, 567 – Cidade Nitro Operária

Feira de Artesanato Parque Cordeiro – Martin Luther King

Datas do evento: 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Cordeiro – Martin Luther King

Endereço: Rua Breves, 968 – Chácara Monte Alegre

Feira de Artesanato Praça Antônio Prado

Datas do evento: 16 a 23 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Antônio Prado

Endereço: Praça Antônio Prado – Sé

Feira de Artesanato Praça do Patriarca

Datas do evento: 23 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Praça do Patriarca

Endereço: Praça do Patriarca – Sé

Feira de Artesanato Praça Ramos de Azevedo

Datas do evento: 16 a 23 de dezembro (exceto sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça Ramos de Azevedo

Endereço: Praça Ramos de Azevedo – Sé

Feira de Artesanato Praça da Sé

Datas do evento: 16 a 23 de dezembro (exceto sábado e domingo)

Horário: 10h às 17h

Local: Praça da Sé

Endereço: Praça da Sé – Sé

Feira de Artesanato Bairro da Liberdade

Datas do evento: 22 de dezembro

Horário: 10h às 16h

Local: Praça da Liberdade

Endereço: Rua Galvão Bueno (em cima do Viaduto Cidade de Osaka) – Centro

Feira de Artesanato Parque Buenos Aires

Data do evento: 21 e 22 de dezembro

Horário: 10h às 17h

Local: Parque Buenos Aires

Endereço: Avenida Angélica, 1500 – Higienópolis