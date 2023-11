Feira Vegana do ABC em Ribeirão Pires acontece neste domingo (3)

O Parque Oriental de Ribeirão Pires sediará neste domingo (3) a Feira Vegana do ABC. O evento, promovido pelo Instituto Acqua, acontecerá das 8h às 17h, com diversidade gastronômica, artesanato e programação de atividades gratuitas para o público. A ação aconteceria, inicialmente, no dia 26, mas foi reagendada devido à previsão de chuva e baixa temperatura.

A Feira Vegana do ABC integra o calendário de festividades da Estância. O evento promete ser um dia repleto de atividades voltadas para o estilo de vida vegano e sustentável. Com a presença confirmada de 42 expositores, a feira oferecerá uma variedade de opções, desde gastronomia vegana até produtos cosméticos, acessórios têxteis, artesanatos e música ao vivo.

No cenário do Parque Oriental de Ribeirão Pires, a Feira Vegana do ABC oferecerá uma jornada de atividades ao ar livre e oficinas criativas. Entre elas, destacam-se alongamento e caminhada, sessão de yoga e a meditação guiada para proporcionar momentos de conexão e bem-estar. Além disso, a experiência cultural será enriquecida pela roda de Capoeira, a terapia sonora da A Divina Floresta e a harmonização corpo-mente com a aula de Tai Chi.

As oficinas, lideradas por especialistas, explorarão desde a arte delicada do origami até a criação de repelentes naturais, incentivando alternativas sustentáveis e conscientes.

A Feira Vegana do ABC não apenas oferece uma variedade de produtos inovadores, mas também se destaca como um espaço com atividades que promovem o bem-estar, a sustentabilidade e a expressão criativa. No evento, os participantes podem explorar a arte e a cultura, conectar-se com a natureza e aprender sobre práticas sustentáveis.

A entrada para o evento é gratuita, proporcionando à comunidade uma oportunidade única de explorar e celebrar o estilo de vida vegano. O Parque Oriental está situado na Rua Major Cardim, 3100 – Estância Noblesse.