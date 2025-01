Fatec Jahu organiza mapa verde da cidade como parte de iniciativa global

O GreenMap é uma rede mundial de mapeamento que teve início na década de 90, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Em busca de lugares bonitos e com boa qualidade de ar para pedalar sua bicicleta, a cientista política Wendy Brown fundou uma Organização Não-Governamental (ONG) para listar espaços verdes, projetos ecológicos e iniciativas ambientais. A instituição espalhou essa ideia pelo mundo, engajando comunidades em prol da sustentabilidade.

“O Green Map se tornou uma metodologia global que monitora a sustentabilidade das cidades. Hoje está presente em 60 países, com mais de 600 projetos ativos”, explica o professor da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Jahu, Fernando Figueiredo, um dos pioneiros do projeto na cidade.

Ao lado de outros professores, coordenadores e diretores das escolas públicas e privadas de Jaú, em uma parceria entre as secretarias municipais de Meio Ambiente e Educação do município e Diretoria de Ensino de Jaú, o projeto teve uma primeira iniciativa na cidade em 2003. Em 2023 foi realizada uma nova versão com alunos do quinto ano do Ensino Fundamental e do terceiro ano do Ensino Médio que percorreram o entorno das escolas anotando os pontos fortes e fracos de sua região, com ícones padronizados pelo Green Map – traduzido como Mapa Verde no Brasil.

“Os estudantes fizeram sua própria leitura do entorno, uma imensa contribuição para a compreensão da cidade e para a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável da cidade”, conta Figueiredo.

Esses dados reunidos foram compilados, padronizados e organizados em um único grande mapa com ajuda de alunos da Fatec Jahu. O resultado é um uma fotografia ampla e completa do grau de sustentabilidade do município.

“Hoje temos o Mapa Verde de Jaú, com todos os ícones identificando locais relevantes, pontos fortes, fracos e sugestões de melhoria. Um ganho imenso para a cidade e região”, completa.

‌