Faculdade Estácio de Santo André ganha o status de Centro Universitário

A organização e as prerrogativas acadêmicas da Instituição foram elevadas pelo Ministério da Educação (MEC) com a publicação da Portaria 802/2024 que credenciou o Centro Universitário Estácio de Santo André. A Estácio de Santo André, com 20 anos de funcionamento no munícipio, recebeu do Ministério da Educação o status de Centro Universitário.

No Brasil, as instituições de ensino superior são credenciadas como Faculdades, Centros Universitários ou Universidades. Cada um dos três níveis de organização acadêmica pressupõe atribuições, compromissos, graus de autonomia e prerrogativas diferentes.

“Essa portaria do MEC só ratifica o que todo o corpo acadêmico da Instituição – professores, alunos e administrativos – vivenciam diariamente em nossas instalações: um projeto pedagógico inovador, atualizado com as necessidades do mercado e que possibilita ao nosso egresso um bom nível de empregabilidade. A construção coletiva entre esses públicos fortalece nossa Instituição, tornando-a mais preparada para atender as demandas do futuro. Além dos alunos, que ganham com a organização acadêmica de Centro Universitário, também ganha a sociedade local, pois, com essa transformação, a Instituição passa a ter a prerrogativa de maior autonomia para a criação de novos cursos”, diz Amanda Del Santo, reitora do Centro Universitário.

De acordo com o Decreto 9.235/2017, os Centros Universitários se caracterizam pela excelência do ensino oferecido, comprovada pela qualificação do seu corpo docente e pelas condições de trabalho acadêmico oferecidas à comunidade escolar. O Centro Universitário, assim como a Universidade, oferece cursos de graduação em vários campos do saber e tem autonomia para criar novos cursos de graduação e ampliar a oferta de vagas. Como requisito, por exemplo, a Instituição precisa ter, no mínimo, um terço do corpo docente com titulação de mestrado ou doutorado.

Ressalta-se que a Estácio de Santo André atendeu a diversos critérios para ser reconhecida como Centro Universitário, incluindo, por exemplo, visita de avaliação da Instituição, realizada por uma comissão de avaliadores do INEP/MEC, atestando a excelência da Instituição que acaba de ser credenciada com a obtenção da nota máxima no recredenciamento pelo MEC. Com a publicação da Portaria 802/2024 que credenciou o Centro Universitário Estácio de Santo André, a Instituição poderá expandir a oferta em áreas estratégicas como Saúde, Tecnologia e Gestão, atendendo às demandas do mercado de trabalho e da comunidade local.