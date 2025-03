Fábio Soares solicita melhorias em segurança e saneamento no bairro Fundação

O vereador Fábio Soares (Republicanos) protocolou duas indicações solicitando melhorias nas áreas de segurança pública e saneamento básico no bairro Fundação. Os pedidos, baseados em demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar, visam garantir mais segurança, qualidade de vida e bem-estar para os moradores da localidade.

Uma das indicações propõe a instalação de câmeras de segurança no cruzamento da Rua Municipal com a Rua Heloísa Pamplona. “A falta de monitoramento adequado torna o local vulnerável, prejudicando a segurança da população e dificultando ações preventivas das forças de segurança. A ferramenta tecnológica contribuirá para a prevenção de crimes, identificação de suspeitos e resposta mais rápida a eventuais ocorrências, promovendo mais tranquilidade e proteção para todos”, explicou Fábio Soares na justificativa da indicação.

Além da questão da segurança, o parlamentar também solicitou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) a realização da poda de uma árvore na Rua Mariano Pamplona, 351.

“A árvore está com galhos excessivamente crescidos, causando o acúmulo de folhas e resíduos na calha da residência de uma munícipe, o que pode resultar em infiltrações e danos estruturais. Contamos com o trabalho do Saesa para a manutenção da arborização urbana, prevenindo danos materiais aos moradores e promovendo maior segurança ao entorno”, afirmou.

Fábio Soares reforçou a importância de ações integradas de segurança e saneamento básico para o desenvolvimento do bairro Fundação. “Investir nesses setores não só previne problemas como criminalidade e danos estruturais, mas também promove a qualidade de vida e o bem-estar dos moradores. É essencial que o poder público atue de forma preventiva e eficiente para atender às demandas da comunidade”, finalizou.