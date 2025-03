Rua Ceará, no Bairro Fundação, fica com sentido único devido às obras de combate às enchentes

A Rua Ceará, no Bairro Fundação, em São Caetano, teve alteração no sentido do trânsito. A Prefeitura mudou temporariamente o fluxo viário da região devido às obras de combate às enchentes dentro do Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e de Saneamento Básico de São Caetano do Sul). A via, que antes era predominantemente mão dupla, tornou-se de sentido único em grande parte de sua extensão desde esta quinta-feira (13/3).

O trecho entre a Avenida dos Estados e a Rua Antonio Barile continuará com fluxo bidirecional, enquanto o restante da rua será mão única no sentido da Rua Mariano Pamplona.

A mudança, de caráter temporário, ocorre devido às obras que serão iniciadas na região dentro do Prodesa. As intervenções fazem parte do projeto ReFundação, parte do Prodesa, que visa melhorar a infraestrutura de drenagem e saneamento do município.

Entre as principais melhorias está a instalação de novas tubulações com maior diâmetro, que aumentarão a capacidade de escoamento de água e esgoto. Esses equipamentos serão conectados aos reservatórios, incluindo o Ribeirão dos Meninos e o futuro piscinão do Bairro Fundação.

INVESTIMENTOS

O Prodesa conta com recursos da CAF (Banco de Fomento da América Latina), totalizando um investimento de R$ 173,4 milhões. Além das melhorias no sistema de drenagem, o programa contempla a construção de um piscinão entre a Avenida dos Estados, a Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água. Também está prevista a ampliação de aproximadamente 13 quilômetros de galerias pluviais e a elevação do muro de proteção ao longo de 4 quilômetros na Avenida dos Estados.

Outro ponto de avanço dentro do projeto é a revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, localizado no Centro da cidade. Recentemente, foram concluídas a concretagem da calçada e das escadas de acesso à estação da CPTM, além da instalação da estrutura metálica, das telhas e dos pilares da marquise.

As mudanças na mobilidade urbana devido às obras são essenciais para garantir a segurança dos trabalhadores e motoristas, além de facilitar o andamento das intervenções.

A Prefeitura de São Caetano orienta que os motoristas fiquem atentos à nova sinalização e respeitem as alterações no trânsito durante o período das obras.