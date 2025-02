Fábio Soares propõe melhorias para o Parque Linear Kennedy em São Caetano

O vereador Fábio Soares (Republicanos) protocolou duas indicações sugerindo melhorias no Parque Linear Kennedy. As propostas atendem às demandas da comunidade, que utiliza o espaço para lazer, esportes e convívio social, além de reforçar a segurança e a funcionalidade do local.

Propostas de melhoria no parque

Em uma das indicações, Fábio Soares solicitou a implementação de uma Mini Cidade de Educação para o Trânsito no parque. “A educação no trânsito é essencial para a formação de cidadãos mais conscientes e para a redução de acidentes no futuro. Essa iniciativa não só beneficiará os jovens, mas também contribuirá para um trânsito mais seguro em toda a cidade”, explicou o vereador na justificativa da proposta.

Sala de primeiros socorros

Além disso, o parlamentar encaminhou um pedido para a implantação de uma sala de primeiros socorros no local. “A presença de uma sala equipada com materiais básicos de primeiros socorros e profissionais treinados é fundamental para assegurar o bem-estar dos frequentadores do parque. Essa iniciativa está alinhada com as melhores práticas de gestão de espaços públicos e demonstra o compromisso com a saúde e a segurança da população”, destacou.

“Essas indicações reforçam a importância de investir em infraestrutura e serviços que atendam às necessidades da comunidade, transformando o Parque Linear Kennedy em um espaço ainda mais acolhedor, seguro e funcional para todos os cidadãos”, concluiu Fábio Soares.