São Caetano amplia rampas de acessibilidade no Parque Linear Kennedy – Rei Pelé

As equipes de zeladoria da Sesurb (Secretaria de Serviços Urbanos) de São Caetano do Sul iniciaram na segunda-feira (20/1) os trabalhos de ampliação das rampas de acessibilidade no Parque Linear Kennedy – Rei Pelé. Os serviços deverão ser concluídos na sexta-feira (24).

Inaugurado em dezembro, o parque tinha duas rampas de acessibilidade. Com as intervenções serão sete. “O parque é muito grande e precisa de mais rampas de acessibilidade para dar mais conforto e praticidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Assim todos podem desfrutar do espaço”, argumentou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.

PARQUE LINEAR

O parque conta com diversas áreas para esporte e lazer à disposição do visitante: academia ao ar livre, quadra de basquete 21, quadra de areia, quadra poliesportiva, chafariz interativo e pista de skate.

O Parque Linear também tem um anfiteatro ao ar livre e área de eventos, além de quiosques para abrigar pequenos estabelecimentos comerciais. Conta, ainda, com uma passarela que faz ligação direta com a Cidade das Crianças.



Crédito:Eric Romero / PMSCS

Crédito:Eric Romero / PMSCS