Vereadora apresenta projeto para ampliar estacionamento gratuito em São Caetano

A vereadora Bruna Biondi (PSOL) protocolou um projeto de lei que busca ampliar os direitos de gratuidade no estacionamento rotativo de São Caetano do Sul. A proposta beneficiará os portadores do Cartão Melhor Idade – SEMOB e do Cartão DEFIS – SEMOB, permitindo o uso de vagas comuns, além das já exclusivas destinadas a eles.

“Essa medida ampliaria as opções de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, que, muitas vezes, enfrentam dificuldades para usufruir da gratuidade devido à ocupação indevida das vagas exclusivas”, explicou a vereadora.

O projeto será analisado pelas comissões da Câmara e, posteriormente, encaminhado para votação em plenário.

MAIS ACESSIBILIDADE

A vereadora ressaltou a importância de promover a igualdade de direitos:

“A proposta visa estender o direito à gratuidade, permitindo também o uso das vagas comuns, desde que a credencial válida seja apresentada. Isso evitaria que essas pessoas precisem estacionar longe ou pagar para parar mais perto dos seus destinos, garantindo, assim, seu direito à gratuidade”, afirmou Bruna.

De acordo com o projeto, os portadores dos cartões poderão estacionar nas vagas comuns, mediante a apresentação da credencial válida durante a fiscalização. As vagas exclusivas para idosos e pessoas com deficiência continuarão reservadas a esse público, conforme a legislação vigente, e terão gratuidade válida por até duas horas.

A proposta reflete o compromisso de facilitar o dia a dia de idosos e pessoas com deficiência, promovendo uma cidade mais acessível e inclusiva.