Matheus Gianello indica melhorias nas áreas de serviços urbanos e saneamento básico

O vereador Matheus Gianello (PL) protocolou duas indicações visando melhorias nas áreas de serviços urbanos e saneamento básico em São Caetano do Sul. Os pedidos foram baseados em solicitações encaminhadas ao gabinete do parlamentar e buscam atender demandas essenciais para o bem-estar da população.

Em uma das indicações, o vereador solicitou à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) a manutenção do cercado do espaço pet na Praça Nipo-Brasileira, localizada na Avenida Fernando Simonsen, no bairro Cerâmica.

“A cerca está danificada, apresentando falhas que permitem a fuga dos animais, o que pode comprometer a segurança tanto dos pets quanto dos frequentadores do local. Esse espaço é amplamente utilizado por moradores da região para o lazer e o bem-estar dos seus animais de estimação, contribuindo significativamente para a qualidade de vida da comunidade”, explicou Matheus Gianello na justificativa da indicação.

Além disso, o parlamentar encaminhou um pedido ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) para a instalação de uma lixeira na Rua Luiz Fiorotti, próximo ao número 729, no bairro Olímpico.

“Devido à falta de uma lixeira no local, os moradores têm deixado o lixo nas calçadas, o que atrapalha a passagem de pedestres e contribui para o acúmulo de resíduos na via pública. Contamos com a eficiência do Saesa para resolver essa questão, instalando a lixeira e, assim, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de quem reside ou circula pela região”, concluiu Matheus Gianello.