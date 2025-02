Matheus Gianello protocola indicações para melhorias nas áreas de saneamento e segurança

O vereador Matheus Gianello (PL) protocolou duas indicações voltadas para melhorias na segurança pública e no saneamento básico em São Caetano do Sul. As propostas visam atender às demandas da população e garantir mais qualidade de vida para os moradores.

O vereador solicitou ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental (Saesa) a poda de uma árvore localizada na Rua Martin Afonso de Souza, altura do número 816, no bairro Jardim São Caetano. “A poda de árvores é essencial para prevenir acidentes, como quedas de galhos, que podem colocar em risco a segurança dos pedestres e dos veículos. Além disso, contribui para a preservação do meio ambiente e a saúde das próprias árvores”, explicou Matheus Gianello na justificativa da indicação.

O parlamentar também encaminhou uma demanda para a realização de estudos visando à instalação de uma câmera de monitoramento na Rua Pelegrino Bernardo, no entorno do Parque Linear da Kennedy. “A instalação desta ferramenta tecnológica será eficaz para inibir a ocorrência de delitos e garantir a segurança da comunidade. Além disso, contribui para a prevenção de acidentes e para a sensação de tranquilidade dos munícipes”, afirmou.

“Essas indicações refletem o nosso trabalho em prol da comunidade, ouvindo as necessidades dos moradores e encaminhando propostas que visam melhorar a infraestrutura, a segurança e a qualidade de vida na nossa cidade”, concluiu Matheus Gianello.