Matheus Gianello propõe melhorias na infraestrutura urbana de São Caetano

O vereador Matheus Gianello (PL) protocolou duas indicações junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Sesurb) de São Caetano do Sul. As solicitações foram feitas com base nas demandas recebidas pelo gabinete do parlamentar e visam a melhoria da infraestrutura e qualidade de vida da população.

Entre os pedidos, destaca-se a solicitação de recapeamento no cruzamento das ruas Rio Branco e Herculano de Freitas, no bairro Fundação. O serviço se faz necessário devido às irregularidades no asfalto, incluindo um buraco significativo, que representa risco tanto para pedestres quanto para motoristas, além de comprometer a segurança e a mobilidade na região. “Essa solicitação visa prevenir acidentes e promover uma melhoria significativa na qualidade de vida dos moradores do bairro”, explicou Matheus Gianello em sua justificativa.

Além disso, o vereador solicitou à Sesurb a manutenção da cerca que delimita o espaço pet na Praça Di Thiene, situada na Rua Marechal Deodoro, ao lado da Secretaria de Educação, no bairro Santa Paula. “Este espaço é amplamente utilizado pelos moradores da região para o lazer e bem-estar dos seus animais de estimação, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da comunidade. Contamos com a Sesurb para garantir a segurança e preservação desse importante espaço público”, afirmou o parlamentar.

“Reafirmo o meu compromisso, por meio dessas indicações, com a melhoria contínua dos serviços urbanos e com a promoção de um ambiente mais seguro, acessível e agradável para os cidadãos de São Caetano do Sul, buscando sempre soluções eficazes para os problemas que impactam diretamente o dia a dia da nossa comunidade”, finalizou Matheus Gianello.