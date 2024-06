Exposição “Sacilotto em Movimento” oferece agenda para visitas educativas

A exposição “Sacilotto em Movimento”, que celebra o centenário do artista andreense, pioneiro do concretismo e da “op art” (arte óptica), Luiz Sacilotto, está com inscrições abertas para visitas educativas. A mostra, com estudos preparatórios, documentos históricos pessoais e institucionais, obras em papel, pinturas e objetos tridimensionais criados pelo artista entre o final da década de 20 e meados da década de 80, fica na Casa do Olhar Luiz Sacilotto (Rua Campos Sales, 414 – Centro) até 29 de junho, também com visitação espontânea.

As visitas podem ser agendadas às terças-feiras até 25 de junho, entre 10h e 14h45, e aos sábados até 29 de junho, das 10h às 10h45 e das 13h às 13h45. Interessados devem preencher o formulário disponível no link http://acesse.santoandre.br/EducativoSacilottoEmMovimento. Os grupos devem ter no máximo 20 pessoas. Cada visita tem duração de em média 45 minutos.

O público espontâneo pode visitar a exposição “Sacilotto em Movimento” de terça a sexta, das 10h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 10h às 15h.

Com curadoria de Reinaldo Botelho, coordenador da Casa do Olhar, a exposição Sacilotto em Movimento faz uma abordagem biográfica do artista, destacando também o vínculo e as relações sociais, artísticas e culturais de Luiz Sacilotto com a cidade de Santo André. Luiz Sacilotto foi um pintor, desenhista e escultor aclamado mundialmente pela importância de sua obra.

O artista ocupa um espaço ímpar na história da arte brasileira: sua pesquisa, marcada pela abstração geométrica e pelo uso inovador de formas e cores, contribuiu de maneira fundamental para a consolidação da arte abstrata no brasil. Ao longo de sua carreira, Sacilotto desenvolveu uma linguagem singular, influenciando gerações e contribuindo pra a afirmação da identidade artística nacional.

A exposição é composta por 125 itens, organizados por núcleos, com destaque para os núcleos atelier, composto por estudos de pigmentos, estantes de livros e objetos de trabalho do artista, e o audiovisual, com depoimentos e entrevistas concedidas por Luiz Sacilotto.

SCLTT100 – Em 2024, Luiz Sacilotto estaria completando 100 anos, e a exposição Sacilotto em Movimento integra a programação que homenageia o centenário do pintor chamada de Sacilotto 100 (SCLTT100). Ao longo do ano serão realizadas atividades como uma residência educativa no IAC (Instituto de Arte Contemporânea), uma exposição multimídia no Sesc Santo André, o roteiro “Conversas e Percursos” guiados por suas obras públicas, uma mostra retrospectiva no MAC (Museu de Arte Contemporânea) da USP e o lançamento do catálogo geral de sua obra, organizado pela Almeida & Dale, além de outras exposições, seminários, cursos, vídeos e um hotsite que será lançado em breve.

O projeto Sacilotto 100 é apoiado pela família Sacilotto, pelo IAC (Instituto de Arte Contemporânea), pela Galeria Almeida & Dale, pelo MAC USP, pela UFABC (Universidade Federal do ABC), e é realizado pela Secretaria de Cultura de Santo André.

Serviço

Exposição “Sacilotto em Movimento”

Data: até 29 de junho

Local: Casa do Olhar Luiz Sacilotto

Rua Campos Sales, 414 – Centro

Agendamento de visitas educativas: http://acesse.santoandre.br/EducativoSacilottoEmMovimento