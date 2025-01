Exposição ‘O Cinema de Billy Wilder’ chega a Boituva em 20 de janeiro

A partir do dia 20 de janeiro, a exposição “O cinema de Billy Wilder” poderá ser visitada por público de diversas cidades do interior de São Paulo, sem a necessidade de deslocamento até a capital. Essa iniciativa é parte do projeto de itinerância “MIS Experience”, que leva a mostra para novos locais mensalmente, utilizando tecnologia digital através de óculos de realidade virtual.

Com o título “MIS Experience 360° – O cinema de Billy Wilder“, o projeto permite que os visitantes explorem as principais salas da exposição em um formato imersivo, captadas em 360°. O primeiro local a receber essa experiência será a Estação Cultura “Antonio Alves Barbosa”, na cidade de Boituva.

Para compor a experiência, foram realizadas captações em 360º da entrada da exposição e das salas dedicadas a filmes icônicos como “Semente do mal”, “Crepúsculo dos Deuses”, “Quanto mais quente melhor”, entre outros. O conteúdo será disponibilizado em óculos Meta Quest 3S, permitindo que os usuários assistam a vídeos com narração que incluem sinopses e curiosidades sobre cada filme selecionado.

André Sturm, curador da exposição e diretor-geral do MIS e do MIS Experience, ressaltou a importância da obra de Billy Wilder, afirmando: “A exposição homenageia um dos cineastas mais influentes do século XX. Suas obras não apenas entretinham, mas também ofereciam críticas sociais através de subtextos sutis. Wilder é responsável por cenas memoráveis que se tornaram ícones culturais. Com o uso dos óculos, os visitantes poderão se imergir nos cartazes, fotografias de bastidores e figurinos originais que fizeram parte da produção desses clássicos.”

A exposição “O cinema de Billy Wilder” estará em exibição no MIS até 26 de janeiro. Esta mostra exclusiva foi totalmente desenvolvida pelo MIS e apresenta uma seleção dos trabalhos mais significativos do cineasta, permitindo aos visitantes experiências interativas, como nadar na piscina da personagem Norma Desmond ou dançar ao lado de Marilyn Monroe.

A trajetória cinematográfica de Billy Wilder é vastamente explorada na exposição, com destaque para 13 dos seus 27 longas-metragens. A curadoria conta com textos da especialista Ana Lúcia Andrade, autora do livro “Entretenimento inteligente – o cinema de Billy Wilder”. A mostra inclui uma rica coleção de cartazes, fotografias de bastidores, cenas editadas exclusivamente para o evento, objetos utilizados nas filmagens e depoimentos em vídeo de pessoas próximas ao diretor. Dessa forma, a exposição busca aproximar o público da arte cinematográfica enquanto instiga o interesse pela carreira deste grande homenageado.