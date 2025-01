MIS promove atividades para as férias com exposição de Billy Wilder

O Museu da Imagem e do Som (MIS), uma das principais instituições culturais sob a administração da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, já deu início às suas atividades para as férias de janeiro. Em uma proposta inovadora, o Educativo MIS realizará visitas especiais à exposição intitulada “O cinema de Billy Wilder” nos dias 7, 14 e 21 de janeiro, sempre às terças-feiras. Essas visitas, que têm como objetivo proporcionar uma nova perspectiva sobre a mostra, adotarão um formato interativo chamado “caça-detalhes“. Inspirados no famoso detetive Sherlock Holmes, os visitantes serão convidados a explorar a exposição em busca de objetos e detalhes que revelam as histórias por trás dos icônicos filmes do renomado cineasta.

Os encontros estão programados para ocorrer às 14h, com entrada gratuita. Os ingressos poderão ser retirados na bilheteira do museu com 30 minutos de antecedência.

Detalhes sobre a Exposição

A exposição “O cinema de Billy Wilder” permanece em cartaz até o dia 26 de janeiro e oferece aos visitantes uma oportunidade única de imersão no universo cinematográfico do diretor. A mostra apresenta recriações de cenários emblemáticos e uma seleção dos trabalhos mais significativos de Wilder. Os participantes poderão experimentar momentos memoráveis, como mergulhar na piscina de Norma Desmond, dançar com Marilyn Monroe, tramando intrigas dignas do cinema noir ou explorando enredos de tribunal inspirados nas obras de Agatha Christie.

Esta iniciativa destaca treze das 27 produções cinematográficas de Billy Wilder, apresentando textos da especialista Ana Lúcia Andrade, autora do livro “Entretenimento inteligente – o cinema de Billy Wilder”. A exposição conta com uma rica variedade de materiais, incluindo cartazes originais, fotografias de bastidores, stills dos filmes, cenas editadas exclusivamente para a mostra, objetos utilizados nas filmagens, figurinos autênticos e depoimentos em vídeo de pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com o diretor. Dessa forma, os visitantes são incentivados a se aproximar não apenas do fazer cinematográfico, mas também da trajetória profissional que consagrou Wilder como um dos grandes mestres do cinema mundial.

