Exposição de Cães de Raça Pura promete movimentar Ribeirão Pires

Ribeirão Pires se prepara para receber um dos maiores eventos cinófilos do ano: Exposição de Cães de Raça Pura, marcada para os dias 30 de novembro e 1 de dezembro de 2024. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Cinofilia, pelo Clube Paulista de Cinofilia, pelo Clube Paulistano de Cinofilia e Internacional de Cinofilia, terá como palco a Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna, com apoio da Prefeitura.

Participarão do evento juízes de prestígio internacional, vindos da Irlanda, Argentina e Uruguai, além de cinco árbitros brasileiros. Os visitantes poderão conferir três exposições gerais de nível internacional e pan-americano, além de quatro exposições especializadas das raças Dogue Alemão e Welsh Corgi Pembroke.

Com entrada gratuita, o evento será uma oportunidade única para o público apreciar as características, habilidades e comportamentos de diferentes raças de cães, além de interagir com criadores e expositores. A estrutura planejada inclui espaços confortáveis para visitantes, expositores e árbitros, garantindo uma experiência completa e envolvente.

A Exposição de Cães de Raça Pura acontecerá das 9h às 19h em ambos os dias, oferecendo uma programação extensa que promete atrair visitantes de toda a região e de outras cidades. O Complexo Ayrton Senna, localizado na Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193 – Jardim Itacolomy, conta com fácil acesso e infraestrutura adequada para receber um grande público.

O evento não se resume à competição: será uma oportunidade de aprendizado e troca de experiências, atraindo profissionais e criadores que buscam reconhecimento e avaliação em competições oficiais.

Exposição de Cães de Raça Pura

Data: 30/11 e 01/12

Local: Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna

Endereço: Av. Pref. Valdírio Prisco, 193 – Jd Itacolomy