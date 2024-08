Explosão de caminhão-tanque bloqueia totalmente o Rodoanel em Ribeirão Pires (SP)

Um caminhão-tanque carregado de material combustível tombou e explodiu no km 102 do Rodoanel Mario Covas, no município de Ribeirão Pires (SP), por volta das 16h45 desta quinta-feira (15). O motorista, ainda não identificado, morreu no local.

Devido ao acidente, todas as faixas e o acostamento da via foram interditados pela concessionária SPMar para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, oito viaturas e 27 agentes estiverem no atendimento do chamado.

No tombamento, o tanque se soltou da carreta e começou a vazar o combustível, provocando a explosão. Mesmo depois que o incêndio foi apagado, por volta das 17h45, a pista continuou bloqueada para os bombeiros fazerem o rescaldo.

Até as 18h50, segundo a concessionária, o trecho ainda estava interditado, com 10 quilômetros de congestionamento no sentido Dutra e 8 quilômetros no sentido Régis Bittencourt. Ainda não há previsão de liberação da via.