Evento Fluir promove solidariedade e empoderamento feminino em Ribeirão Pires

Neste sábado (15), das 11h às 16h, o Parque Prof Luiz Carlos Grecco, localizado na Rua Diamantino de Oliveira, 220, no bairro Pastoril, será palco do evento solidário Fluir. A iniciativa, promovida pelo projeto “Você é Amada” com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, tem como objetivo arrecadar itens de higiene e recursos para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade.

O evento promete uma experiência única de arte, cultura e solidariedade. O público poderá conferir uma Feira Colaborativa com empreendedoras locais que terão a oportunidade de expor e vender seus produtos. Além disso, quem quiser marcar o momento de forma especial poderá participar do Flash Tattoo que contará com stand no local. A música também será um dos destaques, com uma apresentação especial da DJ nas Nuvens para embalar o dia.

Mais do que um encontro cultural, o evento busca fortalecer uma rede de apoio e conexão entre as mulheres, promovendo autoestima, respeito e oportunidade de crescimento. Com entrada gratuita, o evento conta com ingresso solidário – doação voluntária de itens como absorventes, cremes dentais, lenços umedecidos, que serão destinados à composição de kits de higiene e beleza para mulheres atendidas pelo projeto.

“O projeto ‘Você é Amada’ nasceu da necessidade de oferecer acolhimento a quem enfrenta dificuldades. Nossa missão é levar amor e dignidade ao maior número possível de mulheres”, comentou uma das representantes do projeto, Sibele Domingues.

A iniciativa também busca dar visibilidade ao trabalho de pequenas empreendedoras da cidade, criando oportunidades de crescimento e fortalecimento de negócios liderados por mulheres. A Feira Colaborativa será um espaço para troca de experiências e valorização da economia criativa local.