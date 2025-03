CarnaCultura atraiu cerca de 150 famílias ao Parque Prof Luiz Carlos Grecco

A Prefeitura da Estância Turística de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Cultura trabalha para que o Parque Profº Luiz Carlos Grecco, localizado na região central da cidade, se consolide como um ponto de lazer e encontro, onde as famílias podem desfrutar de atividades culturais aos finais de semana. Com grande área verde, o local é ideal para um passeio com a família.

No último domingo (9), o parque foi o palco da 1ª edição do CarnaCultura que contou com programação diversificada durante todo o dia, atraindo cerca de 150 famílias. Na parte da manhã, a criançada participou da Caça ao Tesouro, explorando todo o Parque com intervenções lúdicas. O público ainda se encantou com a apresentação da banda “Baleia Banguela”, com sucessos que divertiram tanto os adultos quanto as crianças. E ainda, teve atividade circense com tecidos acrobáticos, malabares e slackline (exercícios de equilíbrio).

Logo na chegada ao parque foi possível perceber o acolhimento e cuidado para com os visitantes. As amigas Helen Ribeiro e Cintia Alonso, que trouxeram toda família, aprovaram a programação. “É muito importante essas ações porque é oportunidade de termos momentos de lazer com qualidade”, comentou Cintia.

Quem esteve por lá na parte da tarde também e participou das oficinas de brinquedo carnavalescos, musicalização e até pinturas coletivas em tela. “Sentíamos que a população pode frequentar mais os espaços públicos e assim decidimos estabelecer atividades para incentivar o uso ao ar livre. Essa iniciativa permite as pessoas se desligarem um pouco da correria da semana e experimentar momentos de bem-estar físico e mental”, ressaltou a Secretária de Cultura, Rosi Ribeiro de Marco.

As atividades foram desenvolvidas pela Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires, mantida pela Prefeitura. Em breve, a Secretaria divulgará outras ações temáticas que também serão realizadas no Parque Profº Luiz Carlos Grecco, que funciona de terça a sábado das 8h às 17h, na Rua Diamantino de Oliveira, 220, Centro.