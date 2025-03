CarnaCultura agita Ribeirão Pires com música, arte e diversão

Os amantes do Carnaval na cidade de Ribeirão Pires e nas áreas circunvizinhas podem se preparar para mais um dia repleto de diversão e festividade. Hoje, das 10h às 16h, o Parque Professor Luiz Carlos Grecco, situado na Rua Diamantino de Oliveira, 220, no Jardim Pastoril, será o palco do CarnaCultura, um evento idealizado pela Prefeitura Municipal.

Atrações imperdíveis estão programadas, incluindo uma apresentação vibrante da banda Baleia Banguela. Com um repertório que abrange releituras de músicas tanto para crianças quanto para adultos, a banda promete criar um ambiente contagiante, onde todos poderão dançar e celebrar a alegria do Carnaval juntos.

A programação do evento também conta com uma série de atividades lúdicas, que envolvem brincadeiras como pinturas em painel, oficinas para confecção de brinquedos, caça ao tesouro, palhaçaria e intervenções artísticas que prometem encantar o público presente.

Gastronomia e solidariedade no evento

Além das atrações culturais e recreativas, os visitantes poderão usufruir de uma variada estrutura gastronômica, com foodtrucks oferecendo diversas opções culinárias.

A Secretária de Cultura de Ribeirão Pires, Rosi de Marco, destacou a proposta do evento: “A ideia é promover um evento temático criativo, por meio da integração entre diferentes linguagens artísticas, como artes visuais, música, dança e teatro”.

Para garantir a participação no CarnaCultura, a organização solicita que os visitantes tragam um quilo de alimento não perecível ou ração para animais. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade, reforçando o compromisso social do evento.