Drogaria COOP lança item de skincare de marca exclusiva

O Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos, China e Japão, segundo dados da Euromonitor Internacional. Para se ter ideia, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), entre 2018 e 2022, o crescimento desse setor foi de 560% em relação aos anos anteriores.

De olho no potencial desse mercado e alinhada às tendências do segmento de cosméticos e dermocosméticos, a Coop acaba de lançar o primeiro produto da OUI Brasil, marca exclusiva da Drogaria Coop na categoria de skincare. Trata-se do stick multifuncional, uma base facial vegana com protetor solar FPS 90, disponível em seis opções de cores para atender à diversidade de tons de pele, além de uma versão incolor.

De acordo com a analista de trade, Antonia Sueli Ferreira, o stick vem ao encontro das necessidades das mulheres atuais, que precisam de praticidade e produtos que facilitem os cuidados diários da pele. Sua fórmula também foi desenvolvida para hidratar a pele, realçar a beleza natural e garantir uma cobertura leve e uniforme, sem resquícios de oleosidade.

“Para comprovar a praticidade, qualidade e credibilidade do stick multifuncional, foram selecionadas seis colaboradoras, cada uma com tom de pele diferente, para serem nossas embaixadoras”, completa a gerente de Marketing, Vanessa Gonçalves.

Com preço bastante competitivo e alta qualidade, o produto já está disponível nas 68 drogarias físicas da rede e na plataforma de e-commerce da Coop.