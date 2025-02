Anvisa cancela 47 pomadas capilares e proíbe venda no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou o cancelamento do registro de 47 tipos e marcas de pomadas capilares, utilizadas para a fixação e modelagem de cabelos. A decisão, que foi divulgada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (24), entrou em vigor imediatamente, proibindo a venda desses produtos em todo o Brasil.

Veja lista:

Pomada Modeladora Efeito Seco Mr. Dan – Briefing Agencia De Publicidade E Representacoes Ltda Pomada Capilar Efeito Cola Grecco Men – B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos Ltda-Me Pomada Modeladora Capilar 3 Em 1 Grecco Men – B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos Ltda-Me Pomada Finalizadora Efeito Teia Elástica Grecco Men By Mié Barber – B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos Ltda-Me Pomada Finalizadora Waves Grecco 360Waves – B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos Ltda-Me Pomada Modeladora Matte Effect Toque Seco Grecco Men – B&M Indústria, Comércio E Distribuição De Cosméticos Ltda-Me Pomada Fixadora Glue Hair – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Matte Maxi Farma – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Efeito Seco Hair On – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Forza Pomada Modeladora E Finalizadora Jan Rosê – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Líquida Grooming Tuning Nohraan – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Modeladora Matte L2K – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Matte – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Teia Hair On – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Cera Para Cabelo Nohraan – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Matte Masculina – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Efeito Água Saada – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Matte Saada – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Matte Uni Cosmetica – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Matte – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada 6 Cilindros – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Fixadora – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Spider Web Nohraan – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Branca Modeladora Devons – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Speed Envoke – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Efeito Teia – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Efeito Água (Ressonante) – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Modeladora Black Capitano – Chams Indústria De Cosméticos Ltda. – Me Pomada Modeladora Molding Premium – Scolari Profissional – Agape Industria E Comercio De Cosmeticos Ltda Pomada Capilar Modeladora Floraminas – Antônio Moreira Da Silva – Me Pomada Modeladora Matte Dartagnan – Agape Industria E Comercio De Cosmeticos Ltda Pomada Chappers Efeito Teia 130G – Conceito A Industria E Comercio De Cosmeticos Ltda Pomada Matte Fixação Alta Gambler – Alianza Indústria E Comércio De Cosméticos Ltda Epp Pomada Teia – Aliyah Industria Cosmetica Ltda Don Alcides Freak Show Pomada Para Cabelo Alta Fixação Efeito Matte – B. F. Martins Ltda Pomada Fixadora Sculpt De Sírius – De Sirius Cosmeticos Ltda – Epp Pomada Capilar Nofrizz Bothânico Hair – Bothânico Hair Cosmetic Natural Ltda Me Pomada Modeladora Para Cabelos Awatã Efeito Seco 120Gr. – Cosmaidi Indústria De Cosmeticos Ltda Me Pomada Modeladora Efeito Matte Glum – Briefing Agencia De Publicidade E Representacoes Ltda Pomada Cabelo E Barba Efeito Seco Guilherme Mallagutti – Briefing Agencia De Publicidade E Representacoes Ltda Pomada Modeladora Rehidratt Mega Brilho 60G – Ultran Cosmetica Ltda Pomada Modeladora Capilar For Men Rehidratt 60 G – Ultran Cosmetica Ltda Pomada Modeladora Rehidratt Controle E Equilibrio 60G – Ultran Cosmetica Ltda Pomada Modeladora Rehidratt Sérum Pro Repair 60G – Ultran Cosmetica Ltda Pomada Modeladora – Coreto – Timage Industria Comercio De Cosmeticos Ltda – Epp Matte Extreme – X-Way Professional – Timage Industria Comercio De Cosmeticos Ltda – Epp Pomada Fixadora Homens Vitiss – Trezzo Indústria E Comércio De Cosméticos Ltda

Segundo informações da Anvisa, esta ação integra uma estratégia contínua para assegurar a proteção dos consumidores. Nos últimos dois anos, aproximadamente 1.200 pomadas tiveram suas autorizações revogadas devido ao estabelecimento de critérios mais rigorosos para a regulamentação desse segmento de cosméticos, implementados em 2023.

Os produtos afetados anteriormente obtiveram aprovação por meio de um processo simplificado de notificação, que não exigia análise prévia antes da comercialização. No entanto, com a atualização das normas, essa modalidade deixou de ser válida para tais itens. As empresas responsáveis pelos produtos tiveram até 31 de dezembro de 2024 para se adequar às novas exigências, mas não cumpriram o prazo, resultando na suspensão definitiva dos registros.

A Anvisa recomenda que os consumidores utilizem somente pomadas capilares que estejam devidamente regulamentadas e evitem produtos cuja origem seja incerta. A agência também adverte sobre os riscos do uso excessivo e do contato com os olhos, especialmente em ambientes como praias e piscinas.

Em caso de contato acidental com os olhos, a recomendação é lavar a área afetada com água corrente por pelo menos 15 minutos. Sintomas como dor, irritação, vermelhidão ou visão turva devem ser avaliados por um profissional médico.

Para garantir a segurança da população, a Anvisa disponibiliza um painel online com uma lista completa dos produtos autorizados. O órgão também encoraja a população a denunciar a comercialização irregular de cosméticos através dos canais oficiais da Vigilância Sanitária.