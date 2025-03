Etec de Marília ensina armadilha para mosquito da dengue

Com o objetivo de transformar estudantes em multiplicadores no combate à proliferação do mosquito da dengue, a Escola Técnica Estadual (Etec) Antônio Devisate, localizada em Marília, realiza uma série de oficinas para ensinar os jovens a confeccionar armadilhas para interromper o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti.

A dengue é endêmica no Brasil, com ocorrência durante o ano todo. Porém, os períodos quentes e chuvosos favorecem o aumento do número de casos e um risco maior para epidemias. Os trabalhos na Etec começaram no início da última semana, com a professora de biologia da unidade, Deborah Tannuri, e continuam até sexta-feira (21).

“As armadilhas são uma medida complementar de prevenção”, orienta a educadora. “É fundamental evitar que as residências ofereçam condições favoráveis à reprodução das larvas, eliminando outros criadouros, ou seja, recipientes que acumulam água parada, como caixas d’água, pneus, garrafas, latas e pratos de vasos de plantas, entre outros.”

Ações amplificadas

Um dos organizadores da atividade, o professor Marco Antonio Machado alerta para o fato de que as ações dos alunos não surtirão efeito isoladamente. “Se o seu vizinho não se engajar no combate ao mosquito, todos correm risco. Por isso, a ideia da oficina é transformar nossos alunos em multiplicadores, fazendo com que, além de montar as armadilhas em casa, ensinem vizinhos e pessoas próximas a fazer o mesmo.”

O diretor da Etec, Benedito Goffredo, destaca que “é papel da escola formar cidadãos e cidadãs proativos, criativos e inovadores, buscando desenvolver ações relevantes para a comunidade.”

Como fazer

A Mosquiteca foi desenvolvida por Maulori Cabral, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em parceria com biólogos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Veja como montar um exemplar:

Material

Garrafa pet

Microtule (tecido sintético, transparente, leve e fino, feito de fios entrelaçados). Atenção: o tule comum, utilizado em véus de noiva, não serve pois os buracos da trama são muito largos

Tesoura

Fita isolante

Lixa para madeira, granulação 60, 100 ou 120

Sementes de alpiste, grãos de arroz ou ração para gato

Água

Montagem

Corte a parte superior de uma garrafa pet de dois litros para fazer uma espécie de funil;

Corte mais cerca de 10 centímetros do meio da garrafa, preservando a parte inferior;

Lixe a parte interna do pedaço superior da garrafa, onde se localiza o bocal ou abertura. O objetivo é deixar a superfície interna áspera em toda a sua extensão;

Com um barbante, elástico ou com o lacre da tampa da garrafa, amarre um pedaço dobrado de microtule à boca da garrafa;

Amasse uns cinco grãos de arroz, alpiste ou ração para gatos e coloque-os dentro da parte inferior da garrafa;

Una e sele as duas partes da garrafa, usando fita isolante;

Coloque água limpa, até passar um pouco do bocal com tule deixando um espaço de três centímetros entre a água e o bocal. A parte inferior da armadilha deve ser esvaziada periodicamente, uma vez que as larvas podem ser mortas pelo cloro. É necessário completar o nível da água à medida que evaporar;

Coloque a armadilha no quintal ou onde houver mosquitos. É necessário ser um local sombreado, pois as fêmeas do mosquito não gostam de sol.

CPS no combate à dengue

Com a proposta de orientar as Etecs e as Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), o Centro Paula Souza (CPS) preparou materiais que podem ser úteis à comunidade escolar, como cartilha informativa, cartaz e um guia rápido para vistoriar as instalações das unidades, além de vídeos que podem ser compartilhados nas redes sociais.

Disponível no site: cps.sp.gov.br/campanha-contra-a-dengue, a proposta do kit é contribuir para a difusão de boas práticas e de informações úteis ao combate à doença.