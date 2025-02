Aedes aegypti: cuidados essenciais para combater a proliferação do mosquito em SP

Dados da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo revelam que as residências representam 75% dos focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças dengue, Zika e chikungunya. O aumento da incidência dessas enfermidades é especialmente notável durante os períodos de calor e chuvas, condições que favorecem a reprodução do mosquito em água parada. Diante disso, é fundamental redobrar a atenção em áreas frequentemente negligenciadas, como brinquedos, vasos de plantas e o trilho do box.

Seguem algumas recomendações sobre onde o mosquito pode se esconder e como prevenir sua proliferação:

Bandeja da Geladeira e Ar-Condicionado

A bandeja de drenagem desses eletrodomésticos, embora não seja um local evidente, pode acumular água e se transformar em um ambiente favorável para as larvas do Aedes aegypti. A limpeza regular dessas bandejas é recomendada, assim como a verificação do funcionamento adequado dos sistemas de drenagem para evitar acúmulos indesejados.

Potes de Água para Animais

Quando não são devidamente limpos, esses recipientes podem se tornar criadouros do mosquito. É aconselhável lavar com frequência os potes com água e sabão, prestando atenção especial às laterais para eliminar os ovos depositados.

Brinquedos ao Ar Livre

Brinquedos como baldinhos e carrinhos podem acumular água quando deixados expostos. Após o uso, é importante armazená-los em locais secos e protegidos da chuva, além de higienizá-los com esponja e sabão para remover eventuais ovos presentes nas bordas.

Trilho do Box

Esse local frequentemente esquecido na rotina de limpeza pode aparentar estar seco, mas ainda assim pode acumular água. Manter o trilho limpo e seco é essencial para evitar a formação de criadouros.

Vasos de Flores ou Plantas

Os pratinhos sob os vasos são conhecidos por acumular água. Para evitar isso, recomenda-se preenchê-los com areia ou optar por não utilizá-los.

Caixa d’Água

Caixas d’água abertas representam um potencial criadouro para o Aedes aegypti. Manter essas caixas bem fechadas e verificar regularmente as tampas é crucial para impedir a reprodução do mosquito.

Investimentos no Combate à Dengue

Desde o ano passado, o governo paulista alocou mais de R$ 225 milhões em ações contra a dengue. Para este ano, foram repassados R$ 228 milhões através do IGM SUS Paulista (Incentivo à Gestão Municipal), com o objetivo de apoiar os 645 municípios. Além disso, o governador Tarcísio de Freitas instituiu o Centro de Operações de Emergências (COE) dedicado ao combate ao Aedes aegypti.

Dúvidas sobre Dengue?

No ano passado, o Governo de São Paulo lançou o portal “Dengue 100 Dúvidas”, que responde às cem perguntas mais frequentes sobre dengue, chikungunya e Zika. Esta plataforma busca desmistificar informações errôneas que circulam nas redes sociais e oferece orientações valiosas à população. O acesso está disponível online.