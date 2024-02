Etapa de abertura da Copa Sejel de Bike XCM acontece neste domingo (25)

Neste domingo (25), Ribeirão Pires será palco da 1ª Etapa da Copa Sejel de Bike XCM. A largada está prevista para às 9h, no campo de futebol do Jardim Caçula (Estrada do Caçula s/n).

Os interessados em participar da prova poderão se inscrever até esta sexta-feira (23), por meio do link www.agendaoffroad.com.br/1etapa-copasejel2024

A Mountain Bike XCM é uma modalidade caracterizada por ser uma maratona de longos percursos, que variam de 20 a 40 quilômetros. Nela, os trechos são mais diversificados entre terra, trilhas e asfalto, o que leva os atletas a vislumbrarem diversas paisagens que o percurso permite. Além disso, uma de suas características é que o ponto de chegada pode ser o mesmo ponto de início da prova.

A segunda etapa da Copa SEJEL de Mountain Bike XCM está prevista para o dia 21 de abril; a terceira etapa para 16 de junho; e o encerramento será no dia 18 de agosto. Os locais serão definidos. Os interessados em obter mais informações sobre as competições podem entrar em contato pelo telefone (11) 98594-1183.