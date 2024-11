Estudantes de Santo André se destacam na Mostra de Ciências STEAM

No dia 26 de novembro, o Espaço Fundação, em Jundiaí, sediará a Mostra de Ciências STEAM Jundiaí, uma iniciativa da Fundação Siemens Brasil em parceria com o Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico (LSI-TEC) e com apoio da Escola Politécnica da USP (Poli-USP). A mostra é resultado do Programa STEAM de Jundiaí, que formou professores da rede pública e SESI/SENAI da Região Metropolitana de Jundiaí na metodologia STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) para orientar alunos na criação de projetos investigativos e interdisciplinares.

Durante o evento, 26 projetos finalistas, desenvolvidos por estudantes da educação básica e técnica, com idades entre 11 e 20 anos, serão avaliados por um Comitê composto por pesquisadores da USP, membros do LSI-TEC e profissionais voluntários da Siemens. Esses projetos foram selecionados entre 56 inscritos e incluem trabalhos apresentados por 70 estudantes, orientados por 27 professores de 11 escolas, distribuídas em quatro municípios: Santo André, Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí.

Santo André concorre com três projetos, todos da Escola Estadual Dr. Celso Gama. São eles: “Curativo antifúngico de rosa mosqueta”; “Boia de pesca biodegradável: uma alternativa para a vida marinha” e “Animais fantásticos e o lixo que habita”.

No evento, os três melhores projetos receberão troféus em reconhecimento à excelência, enquanto todos os finalistas serão homenageados com medalhas e certificados digitais. A avaliação dos projetos envolverá uma análise detalhada dos materiais produzidos pelos estudantes, incluindo relatórios, protótipos e apresentações orais.

Roseli de Deus Lopes, professora da Poli-USP e coordenadora científica do programa, destaca o impacto transformador da metodologia STEAM: “O STEAM integra conhecimentos de áreas diversas, ajudando os alunos a resolverem problemas reais de forma ativa, questionadora e colaborativa. É uma ferramenta valiosa para a formação de cidadãos preparados para os desafios do mundo.”

A coordenadora de sustentabilidade da SIEMENS e secretária executiva da Fundação Siemens, Juliana Solai, reforça a importância do olhar do projeto para o corpo docente: “Sabemos da importância que é investir no aprendizado contínuo dos professores. Estimulá-los a utilizarem a metodologia STEAM na sala de aula aproxima a teoria da prática para os estudantes.”

Exposição para autoridades e comunidade educativa

A Mostra de Projetos estará aberta exclusivamente para visitação de representantes das Secretarias de Educação e das diretorias de ensino da Região Metropolitana de Jundiaí, Fundação Siemens e empresas parceiras, além dos professores e estudantes envolvidos nos projetos selecionados como finalistas.

Serviço

Data: 26 de novembro de 2024

Local: Espaço Fundação (Siemens Jundtech), Rua Engenheiro Roberto Mange, 30 – Vila Arens II, Jundiaí, SP

Entrada: Gratuita para convidados e representantes da comunidade educativa