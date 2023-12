Estudantes de Ribeirão Pires se formam em projeto de Educação para o Trânsito

Na última sexta-feira (1), a Prefeitura de Ribeirão Pires realizou a formatura para mais de cem alunos da Escola Municipal Francisca Ferreira Santiago, no projeto “Brincando de Trânsito”. A entrega de certificados aconteceu no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) do bairro Quarta Divisão.

Os alunos participaram de cinco encontros com atividades como teatro de fantoches, apresentação dos equipamentos de segurança e meios de transportes, intervenções lúdicas com montagem de quebra cabeça da cidade e participação das crianças no Circuito Itinerante de Mobilidade (CIMOB).

A mãe do pequeno Riquelme Lorenzo da Silva Frutuoso, de 5 anos, Karla Lidiane Frutuoso, aprovou o projeto e iniciativa educativa do município. “Ele sempre comentava o que aprendeu em sala, como a regrinha dos semáforos. Essa educação na escola faz com que a gente, como pais, também tenha um outro olhar para o trânsito”.

Neste ano, a Prefeitura celebrou os 10 anos do projeto de educação de trânsito. Para o diretor de Mobilidade Urbana de Ribeirão Pires, Fábio Bertrani Leme, o trabalho na educação de trânsito é realizado intensamente.

“O trabalho em conjunto entre educação e o departamento de mobilidade é forte pilar para a conscientização no trânsito. Hoje essas crianças são multiplicadoras e passam essas informações que aprendem, durante o curso, para seus pais e familiares”, disse.

A Prefeitura, por meio do Departamento de Mobilidade Urbana, realiza nesta segunda-feira (4) a formação dos alunos da Escola Municipal Silvia Roberto Grecco, que também participaram do projeto “Brincando de Trânsito”.