Estudantes de Ribeirão Pires realizam avaliação de Fluência Leitora

Mais de 400 estudantes da rede municipal de Educação de Ribeirão Pires participam de avaliação do Índice de Fluência Leitora e que deve ocorrer ao longo de toda semana nas unidades escolares da Estância. Os testes se iniciam nesta segunda-feira (18) e seguem até sexta-feira (22).

A avaliação da fluência visa verificar a capacidade do estudante de ler palavras e textos voltados à sua etapa escolar de forma fluida e no ritmo adequado. Nesse modelo de avaliação, a criança realiza uma leitura para um professor ou uma professora e tem o seu desempenho associado a um perfil de leitor.

Para isso, o professor utiliza um aplicativo que grava a leitura do estudante e que depois é avaliado para identificar qual é o grau que o aluno ou aluna atingiu. Com o resultado em mãos, os educadores conseguem enxergar se o educando está conseguindo ler sem dificuldades.

A avaliação do estudante é realizada por meio de educadores que observam a evolução linguística, de oralidade, produção textual e escuta. São estes os critérios que serão utilizados para verificar a capacidade do aluno em identificar textos em cada etapa escolar.

Ao longo do ano letivo, orientadores e educadores do município realizam atividades voltadas para a compreensão da leitura e produção textual, tudo para preparar o estudante para a avaliação. O resultado deve sair até o final deste ano.

Destaque – Os resultados do ano passado fizeram que Ribeirão Pires fosse um dos 60 municípios de destaque do Governo do Estado de São Paulo. Com índice de 76% de seus estudantes aptos a ler e escrever na idade correta, a Estância é melhor município neste quesito em todo Grande ABC.