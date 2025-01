Estreante na Copinha, Referência se classifica para segunda fase

O Referência bateu o Cascavel/PR na segunda rodada da Copinha, em Embu das Artes, na tarde desta quarta-feira (08). Com a vitória, o time está classificado para a próxima fase da competição.



Guima, que já havia marcado no primeiro jogo, diante do Boavista, marcou o gol da vitória aos 26 minutos do segundo tempo, de pênalti. “O Cascavel complicou nosso jogo, mas melhoramos na finalização e acertamos nosso meio campo”, comentou o camisa 10.

Outro destaque da partida, Xavier falou sobre a vitória e sobre o Referência. “Eu dei minha vida, foi um jogo difícil, mas o sentimento é de gratidão. Estamos na próxima fase e queremos evoluir”, comentou. “Foi muito sofrido estar aqui, achamos que não íamos conseguir participar da Copinha, mas foi uma emoção quando recebemos a confirmação”, completou.

O Referência volta a campo neste sábado (11), diante do Sport Recife, que venceu o Boavista e também já garantiu vaga para a próxima fase da Copinha.

O Referência FC conta com o apoio institucional da Aberje e conta com da prefeitura de Embu das Artes como parceira e sede do time na primeira fase da Copinha.