Como o Referência F.C vem se preparando para estreia na Copinha

O Referência FC, fundado em 2018 e constituído Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2023, confirmou sua primeira participação na concorrida e prestigiada Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que chega a sua da 55ª edição agora em 2025. Além disso, o clube será clube sede, representando Embu das Artes.

Com estreia marcada para o dia 5 de janeiro, diante do Boavista, o clube vem treinando diariamente. “Estamos treinando normalmente, já com foco na Copinha. Demos férias para todas as categorias, menos para o sub-20, que só vai descansar nos dias das ceias de Natal e Ano Novo”, explicou Walter Júnior, CEO do Referência F. C.

Além da rotina intensa de treinos, o Referência está apostando em amistosos durante essa preparação: o time já enfrentou o Corinthians, Ituano, São Bernardo e ainda tem um confronto marcado diante do União Mogi.

Depois do último amistoso, o clube estreante já vai para o Residencial das Artes, hotel onde ficarão alojados a partir do dia 2 de janeiro, em Embu das Artes.

“Este é um momento histórico para nós. Construímos o clube com o propósito de formar e desenvolver atletas, e participar da Copinha é a realização de um grande sonho. Ser também sede do evento, em parceria com Embu das Artes, nos motiva ainda mais a oferecer uma competição bem estruturada e acolher as equipes da melhor maneira possível. Nosso objetivo é competir e avançar ao máximo dentro e fora de campo”, pontua Walter Jr.

Confira a tabela:

05/01 – Referência FC x Boavista

08/01 – Referência x Cascavel

11/01 – Referência Sport