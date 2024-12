Estímulo à solidariedade marca ações do Fundo Social de Diadema

Nos últimos anos, o Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Diadema desenvolveu atividades em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade social. E a agenda de compromissos incluiu distribuição de donativos, campanhas solidárias e formações. Agora, está em andamento o chamamento público para capacitação das entidades. Acompanhe algumas das ações.

Entre novembro e dezembro, o órgão destinou 3.000 cestas básicas para 50 entidades assistenciais (ONGs, Igrejas, Associações e outros). A ação contou com recursos de emenda parlamentar do Deputado Estadual Teonílio Barba (PT).

Há quatro anos, o Fundo Social de Diadema promove a Campanha Sua Fome Me Incomoda. Ao todo, 14.800 cestas básicas já foram distribuídas, resultando na doação de 215.000 toneladas de alimentos às famílias carentes.

Também foram doadas à população mais de 105.000 peças de roupas, calçados e outros itens. Para realizar a distribuição, a equipe organizou 175 eventos beneficentes nos bairros, principalmente o Varal Solidário.

Outra ação em defesa da vida e da fraternidade foi a Campanha Solidariedade Está no Sangue, cujas mobilizações resultaram na coleta de 300 bolsas de sangue. Um volume suficiente para salvar até 1.200 pessoas adultas. No caso de crianças, cada bolsa de sangue pode atender um número ainda maior de pacientes.

O FSS também ajudou mulheres por meio do Programa Ciclo do Bem que distribuiu 4.500 pacotes de absorventes higiênicos.

“Quando o prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior, assumiu em 2021, durante a pandemia da Covid-19, estabeleceu a meta de promover a solidariedade e a fraternidade entre as pessoas. Essa foi a missão que norteou o trabalho do Fundo Social neste governo. Uma entidade sem fins lucrativos, mas com propósitos humanitários e de inclusão social”, declarou a presidenta do Fundo, Inês Maria. “Nossa prioridade também foi contribuir para a organização, fortalecimento e capacitação das entidades sociais”, complementou.

Projetos de capacitação para organizações sociais

Organizado pelo Fundo Social de Diadema, o Fórum Ampliado da Sociedade Civil Organizada de Diadema disponibilizou aulas de capacitação técnica para 45 organizações da sociedade civil.

O plano do Fundo Social avançou e conquistou um apoio financeiro de R$ 220 mil para formações de entidades sociais do município, a partir de uma emenda parlamentar do Deputado Estadual Donato (PT). A execução do projeto, que já está na fase final de conclusão, acontece sob a gestão da ONG ACER (Associação de Apoio à Criança em Risco), beneficiando 11 entidades, entre as quais a Associação Viva a Diversidade e a Spartanos, ambas do segmento da diversidade.

Recursos de outras emendas parlamentares também já estão sendo aplicadas no fomento de entidades locais, visando a elaboração de projetos e outros trabalhos.

Neste caso, o valor de R$ 320 mil foi destinado pelo Deputado Estadual Emídio de Souza (PT) e mais 11 vereadores de Diadema. Ao todo, serão contempladas de 40 a 80 entidades. Sob a coordenação da ONG Rede Cultural Beija-Flor, o trabalho já está em andamento há dois meses. Para esta ação, teve início o chamamento público e as formações serão voltadas para áreas de elaboração de projetos, entre outros.

“Em nome do Fundo Social de Diadema, agradeço imensamente a todos que nos auxiliaram a cumprir esta missão. Nosso sincero obrigado aos parlamentares, entidades, moradoras e moradores, enfim a todas as pessoas de bem que nos auxiliaram”, ressaltou Inês Maria.