Estilista de Diadema vence reality de moda

“Nem eu acreditei que iria ganhar!“. A frase, que aparentemente carrega dúvida e incerteza, na verdade reflete sobre os preconceitos que permearam a trajetória de Chesller Moreira, estilista de Diadema. Ele foi o ganhador da 4ª temporada do reality show Fashion House, da Fashion TV, na categoria Produtor de Moda. O profissional, que já deu aulas de Moda em oficinas da Secretaria de Cultura e na Fundação Florestan Fernandes, atualmente ensina no Ponto da Moda, também localizado na cidade.

A notícia da seleção apareceu em um momento inesperado. “Tinha me inscrito em 2020 e esquecido desse programa. Quatro anos depois, recebo um email dizendo que havia sido classificado, então eu coloquei a mão na massa e fui dar o meu melhor“, disse.

“Lá dentro, os jurados sortearam os participantes, de modo que todos pudessem fazer um grupo diferente e, assim, aprender e ensinar novas técnicas com diferentes profissionais do ramo estilístico“, complementou.

Apesar de ter um extenso currículo na área, aos 42 anos, Chesller já se viu em situações de rejeição por conta de sua idade. “Já perdi muitas oportunidades por conta do etarismo, é uma área que infelizmente só valoriza profissionais mais novos. Não querem saber o quanto você sabe ou o quão qualificado é. Basta ser jovem“, afirmou.

Ao ser declarado vencedor do programa, o estilista caiu aos prantos. “Em 2023, me inscrevi para um evento de moda e escutei que nunca entraria por ser velho demais. Aqui, hoje, me fizeram acreditar de novo em mim e no meu potencial e esquecer esses fatores”, alegou.

Chesller também agradeceu a Diadema por ter sido abraçado e por terem acreditado em seus sonhos. “Só consegui elevar minha carreira e me desenvolver na cidade por conta do apoio que tive da população e dos projetos culturais e vagas disponibilizadas pela Prefeitura“, finalizou.