Estado de São Paulo apresenta alta de 38% nas vagas de emprego no setor de logística

O setor de logística e transporte no Brasil, fundamental para a movimentação de mercadorias e crescimento econômico, deverá oferecer mais de 150 mil vagas no país em 2025, segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI). O estado de São Paulo concentra muitas dessas oportunidades na área, ofertadas por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). No primeiro mês deste ano, foram mais de 6,9 mil possibilidades de empregos destinados à população.

O número de oportunidades no setor logístico também cresceu em 2024. De janeiro a dezembro do último ano, foram cerca de 88,7 mil vagas disponibilizadas por meio dos PATs. O crescimento foi de quase 38% se comparado ao mesmo período de 2023, que registrou cerca de 64 mil empregos divulgados na área para cargos de auxiliar de logística, analista em logística, supervisor em logística, gerente de logística e tecnólogo em logística de transporte.

“O setor de logística e transporte é fundamental para a economia e está em franca expansão. As novas tecnologias e o crescimento de serviços de e-commerce e marketplaces têm impulsionado essa área. Isso representa desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, pois gera novas oportunidades de trabalho à população”, ressalta a coordenadora de operações da SDE, Mariana Rodrigues.

Luciana Belmiro, 42 anos, conseguiu uma dessas vagas. Há cerca de 6 meses, ela está empregada como auxiliar de logística em uma multinacional considerada gigante no setor de marketplaces. “Eu utilizo o serviço do PAT há cerca 5 anos e já consegui muitas oportunidades de emprego”, revela.

Moradora de Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, ela conta que o PAT da cidade oferta um serviço de muita qualidade à população. “É ótimo, tem uma unidade no shopping do município. É tudo muito fácil e ágil, é possível resolver tudo em um lugar só”, afirma.

Outro diferencial observado por Luciana está relacionado à diversidade de cargos. “Os perfis das vagas no PAT são abrangentes. Há ofertas no setor de logística, administração, construção civil, mecânica, entre outras áreas”, acrescenta.

Por fim, ela destaca que está muito feliz no seu atual emprego e pretende progredir na carreira. “Sou formada em administração com foco em recursos humanos (RH), mas há três anos tenho trabalhado com logística. Agora, quero aperfeiçoar os meus conhecimentos nesta área para crescer dentro da empresa que estou”, conclui.