MRS Logística abre inscrições para Programa de Jovem Aprendiz 2025 

A MRS Logística, uma das maiores empresas de transporte ferroviário do Brasil, está com as inscrições abertas para o seu Programa de Jovem Aprendiz. Com o objetivo de formar profissionais qualificados e impulsionar o desenvolvimento técnico, o programa oferece aos jovens a oportunidade de aprender na prática em áreas essenciais da operação ferroviária e de manutenção.

Disponível em diversas cidades do Brasil, o Programa de Jovem Aprendiz da MRS oferece formação técnica de excelência, incluindo aulas práticas e teóricas. A capacitação é destinada para jovens entre 18 e 23 anos (sem limite de idade para candidatos PCDs) com o ensino médio concluído.

As vagas abrangem diferentes áreas do setor ferroviário, com possibilidades de efetivação ao final do programa. As oportunidades incluem:

Aprendiz de Manutenção Eletromecânica de Locomotivas – Jundiaí (SP)

Aprendiz de Operação de Transporte – Santo André (SP), São José dos Campos (SP) e Conselheiro Lafaiete (MG)

Aprendiz em Gestão Industrial – Belo Horizonte (MG)

Cada área oferece responsabilidades e atividades práticas como a execução de manutenções, apoio a operações ferroviárias e aprendizado em gestão administrativa, proporcionando uma experiência completa para o desenvolvimento de carreira.

Os jovens aprendizes terão acesso a uma série de benefícios, como bolsa auxílio entre R$ 690 e R$ 1.640 dependendo da carga horária e da região, vale alimentação de R$ 1.200 para jornadas a partir de seis horas diárias, vale transporte, seguro de vida e acesso ao Welhub, plataforma de bem-estar para apoiar a saúde física e mental dos colaboradores. Além disso, terão a oportunidade de aprender com profissionais experientes, contribuindo para a segurança e eficiência do transporte ferroviário no Brasil.

Como participar

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário disponível neste link até o dia 15 de fevereiro de 2025, com os seguintes documentos atualizados:

Título de eleitor;

Comprovante de conclusão do ensino médio;

Para candidatos PCD, laudo médico atualizado.

O processo seletivo é dividido em três etapas: validação de requisitos, entrevista com o gestor da vaga e envio de documentos, testes psicológicos e exames médicos.

Ao ingressar no programa, os jovens terão a chance de desenvolver habilidades técnicas valiosas e se preparar para um futuro promissor no setor ferroviário, com a possibilidade de efetivação e especialização em áreas específicas, além de um ambiente dinâmico e de contínuo aprendizado.