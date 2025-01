AGU e CIEE abrem vagas de estágio para estudantes do ensino médio e superior

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e a Advocacia-Geral da União (AGU) abrem processo seletivo de estágio com vagas em diversas cidades do país para estudantes matriculados no ensino médio e superior. O processo conta com três fases: inscrição, prova online e entrevista, e os interessados devem se inscrever até 03/02/2025 clicando aqui.

Para os aprovados no ensino médio, a bolsa-auxílio é de R$ 486,05 (4h diárias) ou R$ 694,36 (6h diárias). Para o nível superior, os valores são de R$ 787,98 (4h diárias) ou R$ 1.125,69 (6h diárias). Os estagiários também recebem auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia.

As vagas de ensino superior são para os cursos de Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Arquivologia, Administração Pública, Arquitetura e Urbanismo, Tecnologia em Sistemas para Internet, Economia, Administração, Direito, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Tecnologia da Informação, Informática, Engenharia da Computação e Engenharia Civil.