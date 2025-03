Estação República será palco do Festival no Palco da BSM Edição Especial Mulheres 

Nesta quinta-feira (20), o Metrô promove uma programação especial repleta de atrações para o mês das mulheres na Estação República. O tradicional Festival de Música no Palco da BSM terá uma edição especial para a data com artistas dos mais variados estilos. Oficinas de maquiagem e tranças também fazem partem das atrações desse dia especial.

A partir das 11h, profissionais da Casa da Mulher Brasileira vão realizar workshops gratuitos de automaquiagem e tranças para as passageiras, com o intuito de estimular a autoestima e o empoderamento feminino. As oficinas encerram às 14h.

A iniciativa também busca dar visibilidade aos Postos Avançados de Apoio às Mulheres, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, presentes nas estações Santa Cecília e Luz.

Festival no Palco da BSM Especial Mulheres

A partir das 16h40, o palco da Banda de Seguranças do Metrô receberá seis atrações musicais que variam do MPB ao Samba.

Confira o horário das apresentações

20/03 – Estação República:

16h40 – Oriana, la venezolana (bolero)

17h20 – Vee (rock)

18h – Naluz (mpb e autoral)

18h40 – Ana Magalha @anamagalha (soul e jazz)

19h20 – Zannah (mpb e r&b)

20h – Cris Pirês e Banda (Samba)

Música no Metrô

Além das apresentações especiais do mês da mulher, o Metrô segue com a sua agenda normal do Programa Música no Metrô, com artistas independentes ao longo da semana.

Confira a programação

20/03

Vila Madalena

13h – Los Gitanos de Havanna (pop rock)

Tatuapé

15h – Amanda Lyma (violino)

17h – Dona Olga (rock)

19h – Wills Tevs (pop rock semiacústico)

Paraíso

18h – Los Gitanos de Havanna (pop rock)

21/03

Vila Madalena

10h – Lucho tromboni (variado)

Tatuapé

18h – Los Gitanos de Havanna (pop rock)

22/03

Brás

12h – Los Gitanos de Havanna (pop rock)

Sé

14h – Victor Wonka (pop)