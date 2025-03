Trem em homenagem às mulheres entra em circulação na Linha 15-Prata do Metrô

Um trem adesivado em homenagem ao mês da mulher entrou em operação na Linha 15-Prata nesta terça-feira (18). A ação faz parte do movimento São Paulo por Todas, idealizado pelo Governo de São Paulo, que busca promover iniciativas focadas no bem-estar, na saúde física e mental, além da autonomia financeira das mulheres.

A composição ficará adesivada na cor lilás com a logomarca da São Paulo por Todas, durante todo o mês de março. A Linha 15-Prata foi a escolhida para receber a ação, por ter todo seu trajeto em via elevada, ao longo dos 15 km de extensão entre Vila Prudente e Jardim Colonial, dando destaque ao trem e permitindo que seja visualizado a todo momento.

Essa é uma das ativações promovidas pelo Metrô, com o objetivo de valorizar as mulheres, por meio da arte, música e oferta de serviços de cuidado com a saúde. A Companhia também instalou iluminação especial, na cor lilás, em várias estações e está veiculando mensagens sonoras exclusivas em homenagem às mulheres, nos trens e estações das linhas 1-Azul, 2-verde, 3-Vermelha e 15-Prata.