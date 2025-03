Cabine Lilás completa um ano de serviço em SP: ‘Muito bem acolhida’, diz vítima

A Cabine Lilás, serviço de atendimento especializado às vítimas de violência doméstica ou familiar da Polícia Militar, completou um ano em março. A iniciativa do Governo de São Paulo tem ajudado centenas de mulheres a interromper o ciclo de violência e a denunciar o agressor. O programa começa a ser ampliado para todo o interior do estado neste ano.

Desde o início do projeto, a Cabine Lilás já ajudou 6 mil mulheres com atendimentos sobre orientações de como obter medida protetiva e informações sobre os direitos como auxílio-aluguel, redes de abrigo, linhas de crédito, entre outros assuntos.

Nesse período, a Cabine Lilás já auxiliou na condução à delegacia de 98 suspeitos de violência doméstica na capital paulista e na região metropolitana. Desse total, 32 permaneceram presos.

Uma das vítimas ligou para o 190, número de emergência da Polícia Militar, há três semanas. “Fui muito bem acolhida e instruída pelos policiais. Me senti bem à vontade, são muito profissionais”, disse a dona de casa.

A mulher de 39 anos contou que começou a ter problemas com o agressor um ano após o início do relacionamento. De acordo com a vítima, as agressões sofridas durante a relação, também de forma psicológica, fizeram com que ela se mudasse de casa e criasse coragem para fazer a denúncia.

Após a ligação para o serviço de emergência da PM, a mulher obteve auxílio para solicitar a medida protetiva e não teve mais problemas com o agressor, que precisa manter 300 metros de distância da casa da solicitante.

Com coragem para denunciar, a dona de casa incentivou outras vítimas a pedirem ajuda à polícia. “Infelizmente não é só a mulher que sofre. Os filhos e a família também. As mulheres acham que não têm estrutura para viver sozinha, e os agressores se aproveitam disso. Por isso, nós precisamos entender que não podemos continuar nesse ciclo”, afirmou.

Redes de apoio

Na Cabine Lilás a vítima é informada sobre os direitos, rede de apoio disponível na região em que mora, pode acionar uma viatura em caso de ameaça e ainda recebe orientações diversas sobre como agir em determinadas situações. Como muitas mulheres ligam já fragilizadas e com vergonha de irem até a delegacia, elas são orientadas a abrir um boletim de ocorrência sem sair de casa, por meio do aplicativo SP Mulher Segura.

Além do registro do boletim, o app possui um botão de pânico para emergências (em caso da mulher possuir medida protetiva) e realiza de forma ininterrupta o monitoramento do agressor com tornozeleira eletrônica, o que permite uma rápida ação da polícia em caso de o infrator tentar se aproximar das vítimas.

Em alguns casos, as vítimas fogem de casa depois da agressão sofrida e não têm para onde ir. Ao ligar na central 190, a Cabine Lilás oferece o suporte para encaminhar a mulher para uma rede de abrigo, onde ela recebe orientações sobre como obter auxílio-aluguel e ter acesso aos demais serviços de acolhimento.

Também são orientadas sobre assistência jurídica gratuita, pensão alimentícia e guarda do filho, além de atendimento à saúde.

Todas essas iniciativas são promovidas pelo Governo de São Paulo, que também lançou o movimento “São Paulo por Todas” para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira que viabiliza serviços exclusivos para elas.

Delegacias de Defesa da Mulher

Em apoio ao combate de violência contra mulher, o estado disponibiliza atualmente 141 Delegacias de Defesa da Mulher (DDM) territoriais – sendo que 18 funcionam 24 horas, e 162 salas DDMs instaladas estrategicamente em plantões policiais, possibilitando que a vítima seja atendida por videoconferência por uma equipe especializada.

São Paulo por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024, como o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas