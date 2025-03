Abrigos protegem mulheres vítimas de violência em SP; veja cidades com o serviço

O Governo de São Paulo conta com 40 abrigos para atender mulheres vítimas de violência espalhados pelo estado. Somente nesta gestão, foram inauguradas 14 unidades. Os abrigos têm localização sigilosa e recebem mulheres e seus filhos menores de 18 anos. Eles podem permanecer lá por até seis meses, onde recebem moradia e alimentação. O período pode ser estendido, em casos especiais.

O serviço atende mulheres sob ameaça e risco a sua integridade física em razão de violência, sofrimento físico, sexual, psicológico ou dano moral. Em articulação com a rede de serviços socioassistenciais e do sistema de Justiça, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado trabalha para garantir também atendimento jurídico e psicossocial e acesso a benefícios sociais. O serviço também recebe filhos e dependentes que estiverem sob responsabilidade da mulher.

Para acessar o abrigo, a mulher vítima de violência é encaminhada por órgãos de uma rede de proteção. Eles incluem delegacias, Ministério Público, Defensoria Pública e serviços municipais de assistência social. Se uma mulher precisa de abrigo, o ideal é buscar atendimento imediato em uma Delegacia da Mulher ou em um serviço de assistência social do município, que poderá orientá-la sobre o encaminhamento.

Há dois tipos de abrigos: regionais, que atendem mais de uma cidade, e municipais. Essa é uma das iniciativas do SP Por Todas, um movimento do Governo de São Paulo que dá visibilidade para políticas públicas exclusivas a mulheres. Ao todo, as 40 unidades atendem 73 municípios com um total de 662 vagas.

Veja os municípios de São Paulo que possuem abrigos para mulheres vítimas de violência:

Abrigos regionais para mulheres

8 unidades/serviço ofertando 160 vagas para 43 municípios

Barretos: atende Barretos, Colina, Monte Azul e Olímpia, com 20 vagas

Bom Jesus dos Perdões: atende Bom Jesus dos Perdões, Campo Limpo Paulista, Itupeva, Nazaré Paulista, Vinhedo, com 20 vagas

Itapevi: atende Itapevi, Santana de Parnaíba, Osasco, Vargem Grande Paulista, Jandira e Cotia, com 20 vagas

Santa Rita do Passo Quatro: atende Santa Rita do Passa Quatro, Américo Brasiliense, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Porto Ferreira, Rincão e Taquaritinga, com 20 vagas

São Bernardo do Campo, atende São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, com 20 vagas

Osvaldo Cruz: atende Osvaldo Cruz, Lucélia e Adamantina, com 20 vagas

Presidente Prudente: atende Presidente Prudente, Regente Feijó, Presidente Epitácio, Presidente Bernardes, Rancharia, Narandiba, Taciba, Martinópolis, com 20 vagas

Registro: atende Cajati, Cananéia, Itariri, Juquiá, Pedro de Toledo, Registro, Jacupiranga, com 20 vagas

Abrigos municipais para mulheres

32 unidades/serviços ofertando 502 vagas em 30 municípios

Americana, com 05 vagas

Araras, com 10 vagas

Bauru, com 20 vagas

Dracena, com 20 vagas

Indaiatuba, com 20 vagas

Itu, com 10 vagas

Jacareí, com 20 vagas

Piracicaba, com 15 vagas

São Manuel, com 20 vagas

Campinas, com 15 vagas

Franca, com 5 vagas

Guarujá, com 20 vagas

Guarulhos, com 25 vagas

Itapeva, com 20 vagas

Jundiaí, com 12 vagas

Leme, com 12 vagas

Limeira, com 15 vagas

Mogi das Cruzes, com 20 vagas

Piedade, com 20 vagas

Ribeirão Preto, com 4 vagas

Rio Claro, com 10 vagas

Santa Bárbara d’Oeste, com 8 vagas

Santos, com 16 vagas

São Carlos, com 10 vagas

São José dos Campos, com 10 vagas

São Paulo/Perdizes, com 20 vagas

São Paulo/Vila Maria, com 30 vagas

São Paulo/Distrito de Ermelino Matarazzo, com 20 vagas

Sorocaba, com 20 vagas

Sumaré, com 10 vagas

Suzano, com 20 vagas

Taubaté, com 20 vagas

SP Por Todas

SP Por Todas é um movimento promovido pelo Governo do Estado de São Paulo para ampliar a visibilidade das políticas públicas para mulheres, bem como a rede de proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira para elas.

Essas frentes estão nos pilares da gestão e incluem novas soluções lançadas em março de 2024, como o lançamento do aplicativo SPMulher Segura, que conecta a polícia de forma direta e ágil caso o agressor se aproxime; e a criação de novas salas da Delegacia da Defesa da Mulher 24 horas.