Vídeo: policial de SP explica como a Cabine Lilás ajuda mulheres em casos de violência

Desde sua criação em março do ano passado, a Cabine Lilás se tornou um ponto de apoio essencial para mulheres em situação de violência doméstica ou familiar. O serviço, que conta com 50 policiais femininas treinadas para acolhimento, já realizou quase 6 mil atendimentos, oferecendo um suporte humanizado e especializado. A soldado PM Thamiris Lopes, operadora da Cabine Lilás do COPOM, participou do programa “SP em 3, 2, 1“, da Agência SP e deu mais detalhes sobre o funcionamento do espaço.

Como Funciona a Cabine Lilás?

A Cabine Lilás é um serviço da Polícia Militar que visa acolher mulheres que enfrentam violência doméstica ou familiar. Quando uma vítima entra em contato com o número 190, sua chamada passa por uma triagem para avaliar se o risco é iminente. Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, uma equipe policial é enviada para garantir a segurança da mulher. Caso contrário, ela é direcionada para a Cabine Lilás, onde recebe informações e orientação sobre como sair da situação de violência.

“O atendimento oferecido pela Cabine Lilás é diferenciado e humanizado. As mulheres recebem acolhimento e encorajamento para não desistirem de denunciar e buscar proteção. Além disso, são informadas sobre seus direitos, como o acesso à medida protetiva, o registro do boletim de ocorrência e os serviços disponíveis, como Casas de Acolhimento, pensão alimentícia e guarda dos filhos”, explica a soldado Thamiris Lopes.

Quando procurar ajuda?

“A violência doméstica vai além da agressão física. Qualquer atitude que cause danos psicológico, emocional, moral, patrimonial ou sexual é um sinal de alerta. Xingamentos, humilhações, arremesso de objetos, controle financeiro, intimidações e ameaças também configuram violência doméstica”, reforça a policial.

A Cabine Lilás é um serviço operado dentro do Centro de Operações da PM (Copom), com policiais mulheres que foram treinadas por equipes especializadas da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) para atendimento de ocorrências e suporte a policiais que estão em campo. As policiais fazem o atendimento em uma cabine exclusiva para chamados de violência doméstica ou familiar.

Assista ao “SP em 3, 2, 1” com a soldado PM Thamiris Lopes, operadora da Cabine Lilás do COPOM:

SP em 3,2,1

O “SP em 3, 2, 1” é um programa da Agência SP que traz entrevistas curtas sobre temas relevantes para a população de São Paulo. Integrantes do Governo de São Paulo respondem toda semana três perguntas sobre assuntos variados, sempre pensando em levar informações de forma fácil e direta. Os episódios são publicados no Youtube oficial do Governo de São Paulo.