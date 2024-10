Estação de Coleta Paranapiacaba muda horário de funcionamento a partir desta terça-feira

Para padronizar o atendimento junto às outras Estações de Coleta de Santo André, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) modificou, a partir desta terça-feira (1º), o horário de funcionamento da Estação de Coleta Paranapiacaba. O equipamento da Vila passa a funcionar de segunda a sábado, das 9h às 12h e das 13h às 17h, exceto nos feriados.

Antes, o local atendia os munícipes das 10h às 18h, mas a autarquia verificou que a demanda para este horário se reduziu, procedendo com a adequação em relação aos demais ecopontos.

A Estação de Coleta Paranapiacaba recebe descarte de resíduos recicláveis e volumosos, entulho, móveis velhos, eletroeletrônicos, madeiras, pneus, óleo de cozinha e podas de árvores. Além disso, os moradores podem doar roupas, calçados, acessórios, brinquedos, objetos em geral e itens para pessoas com deficiência. Assim como nos demais equipamentos, a população pode descartar até 1 m³ de resíduos por mês (o equivalente a 10 sacos de 100 litros) e quatro pneus.

A EC Paranapiacaba está instalada na Avenida Ford, 37, na parte baixa da Vila. Todos os endereços e detalhes sobre as Estações de Coleta de Santo André e o que cada uma recebe estão disponíveis no site do Semasa, em www.semasa.sp.gov.br.