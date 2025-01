Esquenta de carnaval nos Museus-Casas de São Paulo

Os museus Casa das Rosas, Casa Mário de Andrade e Casa Guilherme de Almeida, equipamentos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciados pela Organização Social Poiesis, realizam um esquenta para o Carnaval. As atividades ocorrem ao longo de fevereiro.

Entre os destaques estão oficinas de adereços; um bate-papo com o carnavalesco Fábio Parra da Escola de Samba Mocidade Alegre sobre o reaproveitamento de materiais nas alegorias; e uma atividade que unirá a folia carnavalesca, cinema e literatura.

Projeto Quintal

Entre cores, brilhos e tecidos, o Núcleo de Ação Educativa dos Museus-Casas de São Paulo convida crianças com idades de zero a oito anos, e seus cuidadores, para usar a criatividade e confeccionar as suas próprias fantasias e cair na folia.

O cortejo das oficinas começa no dia 8 de fevereiro, das 11h às 12h30, e a Folia no Museu ficará por conta da Casa Mário de Andrade. A Casa Guilherme de Almeida receberá o público na oficina Adereços de Carnaval no dia 15/2, das 10h30 às 12h. E fecha o mês na Casa das Rosas, dia 22/2, das 10h30 às 12h.

Casa Mário de Andrade

Até o dia 11/5, a exposição imersiva Eu mesmo, Carnaval convida o público para conhecê-la em visitas espontâneas ou por grupos mediados pelo Núcleo de Ação Educativa, de terça a sexta, às 10h30 e 14h30, e sábados, às 15h30. A mostra traz a profunda relação de Mário de Andrade com o carnaval paulistano, principalmente na região da Barra Funda, e em outros lugares do país.

A mostra, com curadoria de Arthur Major, pesquisador da Casa Mário de Andrade, e Fábio Parra, do departamento de comunicação e cultural do G.R.C.E.S. Mocidade Alegre, traz uma interface entre a pesquisa de Mário de Andrade sobre o Carnaval e o enredo de 2024 da escola paulistana Mocidade Alegre “Brasileia Desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país”. Esse fio condutor do discurso curatorial tem como guia o personagem do Arlequim, que pela visão do escritor, representa tanto a cidade de São Paulo, quanto a personificação do próprio poeta.

O carnavalesco Fábio Parra é também o convidado da roda de conversa Morada da sustentabilidade: reaproveitamento de materiais no Carnaval, no dia 15/2, a partir das 15h, onde será abordada as estratégias que as escolas de samba adotam para reaproveitar os materiais dos anos anteriores dando não só uma aula de criatividade, mas também uma lição para uma festa mais sustentável.

Casa Guilherme de Almeida

Na oficina Olhares em festa: o cinema e o carnaval, no dia 22/2, a partir das 14h30, o Núcleo de Ação Educativa convida todos para fazer uma produção artística ou literária como pequenas crônicas, críticas de cinema, ilustrações ou até mesmo adereços de carnaval, inspirados pelas críticas escritas por Guilherme de Almeida na coluna jornalística Cinematographos, mantida no jornal O Estado de São Paulo entre as décadas de 1920 e 1940.

A proposta é apresentar como uma festa popular e tipicamente brasileira teve a sua representação no cinema do início do século XX e como pode se ramificar em outras formas de expressão artísticas.

Serviço:

Programação Gratuita

Esquenta para o Carnaval

Projeto Quintal

FOLIA NO MUSEU CASA MÁRIO DE ANDRADE

Com Núcleo de Ação Educativa

Sábado, 8 de fevereiro, das 11h às 12h30

Local: área de convivência

Classificação etária: 0 a 8 anos (crianças acompanhadas dos seus cuidadores)

OFICINA ADEREÇOS DE CARNAVAL NA CASA GUILHERME DE ALMEIDA

Com Núcleo de Ação Educativa

Sábado, 15 de fevereiro, 10h30 ao 12h

Local: deck do museu

Classificação etária: 0 a 8 anos (crianças acompanhadas dos seus cuidadores)

ADEREÇOS DE CARNAVAL NA CASA DAS ROSAS

ComNúcleo de Ação Educativa

Domingo, 23 de fevereiro, 10h30 às 12h

Local: pergolado

Classificação etária: 0 a 8 anos (crianças acompanhadas dos seus cuidadores)

Casa Mário de Andrade

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA “EU MESMO, CARNAVAL”

Aberta até 11 de maio de 2025

terça-feira a domingo, das 10h às 17h30

Classificação etária: livre

Visitação mediada em fevereiro:

terça a sexta, às 10h30 e às 14h30 / sábado, às 15h30

Informações de agendamento no site

MORADA DA SUSTENTABILIDADE: REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS NO CARNAVAL

Com Fábio Parra

Sábado, 15 de fevereiro, das 15h às 17h

Classificação etária: livre

Funcionamento do museu: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (permanência até as 18h)

Programação gratuita

Endereço: Rua Lopes Chaves, 546 – Barra Funda

Contato: 11 4096-9900 – ramal 9854; ou pelo e-mail disponível no site .

Acessibilidade: rampas de acesso, placas em Braille nas portas, elevador, piso podotátil e banheiros adaptados para pessoas com deficiências.

Casa Guilherme de Almeida

OLHARES EM FESTA: O CINEMA E O CARNAVAL

Com Núcleo de Ação Educativa

Sábado, 22 de fevereiro, das 14h30 às 16h

Classificação etária: livre