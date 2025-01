Casa das Rosas oferece bolsa de pesquisa para profissionais de arquitetura, artes e humanidades

A Casa das Rosas, museu da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciado pela Organização Social Poiesis, está com inscrições abertas para o Programa de Incentivo à Pesquisa – Bolsa Ramos de Azevedo. A iniciativa busca promover pesquisas voltadas à preservação e às transformações arquitetônicas na capital paulista, tendo o museu-casa como ponto de partida.

O museu Casa das Rosas é um exemplo vivo de patrimônio arquitetônico no que se refere às questões sobre as formas de morar, as transformações urbanas e as dinâmicas artístico-culturais do território onde está localizado. Nesta primeira edição, a Bolsa Ramos de Azevedo será focada em pesquisas sobre a preservação e transformações arquitetônicas na cidade de São Paulo, tendo a Casa como ponto de partida e com o objetivo de estimular novos olhares e perspectivas para as ações museais desenvolvidas pela instituição.

A bolsa de pesquisa é destinada para profissionais com formação recente de até três anos em cursos de graduação nas áreas de arquitetura, artes e humanidades com diploma reconhecido no Brasil ou validado por instituição nacional.

Serão oferecidas duas bolsas no valor de R$ 4.200 (quatro mil e duzentos reais), para desenvolver pesquisas em torno das três linhas programáticas: A Casa das Rosas com investigações acerca das técnicas construtivas, elementos arquitetônicos e usos históricos da edificação; Jardim da Casa com pesquisas que abranjam o projeto paisagístico, espécies de plantas e a arquitetura do ambiente; Uma casa histórica em São Paulo com análises sobre a historicidade da Casa das Rosas na cidade.

O edital completo e formulário de inscrição estão disponibilizados no site da Casa das Rosas e os interessados devem se inscrever gratuitamente até o dia 2 de fevereiro. Eventuais custos relacionados à elaboração, produção e envio da proposta ficarão à cargo dos candidatos.

SERVIÇO: Programa de Incentivo à Pesquisa – Bolsa Ramos de Azevedo

Inscrição: de 20 de dezembro a 2 de fevereiro de 2025

Edital completo no site

Funcionamento: terça-feira a domingo, inclusive feriados, das 10h às 17h30 (com permanência até as 18h)

Programação gratuita

Visitas mediadas: públicos espontâneos podem aproveitar para conhecer o Museu nos dias e horários de funcionamento. Grupos precisam agendar previamente, entrando em contato com o Núcleo de Ação Educativa do Museu – clique aqui.

Visitas guiadas com a duração de 1h30.

Jardim aberto de segunda a domingo, das 7h às 22h

Acessibilidade: rampa, pisos podotáteis, banheiros adaptados e recursos de acessibilidade no espaço expositivo.

Endereço: Avenida Paulista, 37 – Bela Vista, São Paulo (SP)

Os contatos estão disponíveis no site.