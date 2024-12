Casa das Rosas celebra 89 anos com programação especial e gratuita

Venha celebrar o aniversário da Casa mais famosa da Av. Paulista no final de semana dos dias 14 e 15 de dezembro, aproveitando diversas atrações artísticas e educativas. A Casa das Rosas é da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo e gerenciada pela Organização Social Poiesis. O espaço museológico poderá ser visitado em um encontro mediado no qual o público conhecerá as curiosidades do casarão construído em 1935 e como essa arquitetura dialoga com temas contemporâneos e as dinâmicas de seu território.

A data de aniversário da Casa das Rosas é 9 de dezembro, mas a festa ocupará o museu nos dias 14 e 15 de dezembro pela manhã e tarde. Confira a agenda:

14 de dezembro:

O sábado começa às 10h30 com uma visita mediada por Carlos Thaniel Moura, professor e historiador especializado em história urbana, domesticidade, habitação e patrimônio cultura. O público conhecerá a história e curiosidades da Casa das Rosas, descobrindo a ligação com as referências da região da Av. Paulista dos anos 1930 até os dias atuais, e como o Museu-Casa vem se relacionando com o território ao longo de todos esses anos.

O samba-rock é considerado um dos símbolos do sincretismo cultural e patrimônio imaterial paulista, e será exercitado na oficina de Samba-rock a partir das 14h. Buiú (Rouwagner Gregório), professor de Educação Física e um dos criadores do projeto Irmandade Samba Rock, apresenta o histórico dessa manifestação popular e o impacto na cultura da cidade de São Paulo, além de aplicar uma aula de movimentos básicos da dança.

A partir das 16h30 o coral Asa da Palavra apresenta músicas em homenagem aos estados de São Paulo e Minas Gerais, entre elas, “Augusta, Angélica e Consolação”, de Tom Zé, “Lá vou eu”, de Rita Lee, “Caxangá”, de Milton Nascimento e Fernando Brant, e “Poema de Sete Faces”, de Carlos Drummond de Andrade. Os arranjos das canções e a musicalização do poema são de Adilson Rodrigues, maestro do Asa da Palavra.

15 de dezembro:

O domingo de celebração se volta para as crianças de zero a sete anos pelo Projeto Quintal, ação mensal que propõe despertar o público infantil e seus cuidadores para o espaço museológico por meio de ferramentas lúdicas. Para isso, o Núcleo educativo da Casa das Rosas incentiva o aprendizado pelo brincar, com suporte de brinquedos e da criatividade. Serão dois períodos: 10h30 às 12h e 14h às 16h. O objetivo é oferecer o museu, principalmente a área externa (quintal) como espaço para os pequenos exercitarem percepções, construir identidade e ter convívio social com novos colegas ao ar livre.

Aprender caminhando

Em dezembro, o museu realiza mais um encontro peripatético, termo baseado no conceito aristotélico de “ensinar passeando”, com o tema Os casarões da Avenida Paulista no dia 20/12, a partir das 14h. Uma ótima dica para quem vai aproveitar o recesso ou férias na capital. A abordagem é voltada às edificações remanescentes do período inicial dessa via, das quais serão destacadas algumas obras projetadas por Ramos de Azevedo, arquiteto que nasceu em 8 de dezembro, mesmo dia do aniversário da Av. Paulista, considerada um dos cartões postais de São Paulo.

O Núcleo de Ação Educativa do museu acompanhará as pessoas pelo seguinte trajeto: às 14h começam no nº 1919 da Av. Paulista, em frente ao Palacete Franco de Mello, e terminam a caminhada na Casa das Rosas (nº 37). Recomenda-se o uso de roupas e calçados confortáveis.

Fique por dentro da agenda completa de dezembro. Acesse o site da instituição.

SERVIÇO:

Aniversário da Casa das Rosas

Sábado e domingo, 14 e 15 de dezembro

Livre | Crianças devem estar acompanhadas dos cuidadores

Nenhuma atividade precisará de inscrição ou retirada de senha

Grátis

14 de dezembro :

10h30 – 12h | Visita mediada – Com Carlos Thaniel Moura

– Com Carlos Thaniel Moura 14h – 15h30 | Oficina de Samba-rock – Com Buiú (Rouwagner Gregório)

Com Buiú (Rouwagner Gregório) 16h30 – 17h30 | Coral Asa da Palavra

Canções que simbolizam São Paulo e Minas Gerais – de grandes compositores, como Milton Nascimento e Rita Lee

Domingo, 15 de dezembro :

10h30 às 12h / 14h às 16h

Projeto Quintal

Com Caio Gomes, Debora Paneque Nogueira e Mayara Nascimento

Faixa etária: zero a sete anos – crianças devem estar acompanhadas de seus cuidadores

15 vagas em cada período (manhã e tarde)

Peripatético: os casarões da Avenida Paulista

Caminhada com Com Caio Gomes, Debora Paneque Nogueira e Mayara Nascimento – Núcleo de Ação Educativa

Sexta-feira, 20 de dezembro, das 14h às 16h

Livre. Crianças devem estar acompanhadas de seus responsáveis

Ponto de encontro: 14h – Avenida Paulista, 1919 (em frente ao Palacete Franco de Mello). O trajeto termina na Casa das Rosas – Av. Paulista, 37

Transporte a cargo dos participantes

20 vagas | Inscrição até 18/12 – clique aqui